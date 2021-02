Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 19 febbraio: addio tra Can e Sanem?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 19 febbraio

È un addio quello che andrà in scena oggi pomeriggio in DayDreamer Le Ali del sogno? La serie turca torna in onda oggi, 19 febbraio 2021, su Canale 5 e i fan hanno già il cuore in frantumi per via di quello che è successo tra Can e Sanem. I due si sono detti addio, almeno per ora, quando lei ha accusato il suo fidanzato di essere violento e, magari, che uno giorno potrebbe farlo anche con lei. Davanti a queste affermazioni Can è andato via proprio mentre il pubblico ha scoperto che Ygit stava mentendo sostenuto da Huma. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che purtroppo per Can e Sanem le cose non andranno come previsto. Il loro addio non è terminato con la solita pace, magari in riva al mare che è stato tante volte testimone dei loro baci. Questa volta dal loro addio è passato un anno e tutto è cambiato per loro. Anche i sentimenti che provavano uno per l’altra?

DayDreamer Le ali del sogno, dove eravamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le ali del sogno le cose per i due protagonisti si sono messe davvero molto male. Can annebbiato dalla gelosia è caduto nella trappola di Ygit e di Huma che da sempre hanno sognato di dividerli e questo ha messo fine, almeno in parte, al suo rapporto con Sanem. La giovane non riusciva a terminare il suo romanzo e così ha deciso di chiedere a Can di pubblicare il diario in cui racconta la loro storia d’amore. Ygit finge di volerla aiutare e così si offre di andare a parlare con il fotografo ma quando arriva al rifugio vede il diario, vede il fuoco acceso e subito distrugge le pagine scritte da Sanem accusando poi Can di averlo fatto. In quel momento è arrivata il pomo della discordia che non ha potuto far altro che assistere all’aggressione di Ygit da parte di Can. A quel punto il giovane è finito in ospedale e Huma ha comunicato ai due, in lacrime, che molto probabilmente rischia addirittura di rimanere paralizzato. Can e Sanem finiscono per discutere con la bella scrittrice un po’ in crisi per via del comportamento del fidanzato che, persa la sua fiducia, decide di dirle addio. A quel punto Huma e Ygit possono finalmente festeggiare ed è in quel momento che il giovane editore si alza in piedi svelando al pubblico che non ha subito lesioni e che non è paralizzato per davvero. I due hanno finalmente diviso Can e Sanem, i due si sono detti addio per sempre oppure li rivedremo ancora insieme?



