DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Deren arrestata?

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 22 marzo

Nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del sogno in onda oggi, 22 marzo, una volta in commissariato Deren, Cey Cey, Muzzafer e Deniz verranno scarcerati tramite un avvocato inaspettato, Bulut. Appena arrivati al porto Sanem apprenderà che quello era l’ultimo giro in barca per Can perché aveva deciso di venderla sia per ripagare alcuni debiti della Friki Harika e anche perche non vuole più lasciare Sanem, anche se non glielo ha detto espressamente. Dopo aver riacquistato degli smartphone nuovi Can e Sanem verranno informati che i loro amici hanno passato una brutta giornata in commissariato e che la produzione delle creme di Sanem si deve fermare perchè c’è una denuncia per contraffazione, con il rischio che Cemal si appropri ingiustamente del marchio della scrittrice. Come andrà a finire e chi la salverà questa volta?

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: le creme di Sanem

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, la rabbia di Sanem mostrata all’inizio, perché Can l’ha rapita sulla sua imbarcazione va scomparendo. Infatti la giovane scrittrice si mostra felice di poter stare vicino a Can lontana dagli occhi indiscreti dei suoi amici. Addirittura il giovane Divit durante la loro gita in barca le regala un albatros da mettere tra i capelli come segno di amore nei confronti di una persona a cui tiene particolarmente. Da quel momento in poi il ghiaccio che c’era tra la coppia si scioglierà ed inizieranno a godersi il mare, il sole, la barca e il pesce che avevano pescato. Durante il pranzo i due arriveranno a scusarsi entrambi, Sanem per aver cercato di cambiarlo, mentre Can per essere stato troppo geloso e possessivo nei confronti della giovane scrittrice. Visto il rifiuto di Sanem alla proposta di matrimonio Yigit deciderà di vendicarsi, dato che l’Aydin gli aveva detto di non vedersi per qualche giorno per evitare imbarazzi vari tra di loro.

Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Sanem pronta per..

Can e Sanem ancora innamorati…

L’editore preso dalla rabbia deciderà di andare al negozio della moglie di Cemal suggerendo a questo di provare alla polizia di non esse stato lui con sua moglie a contraffare la formula segreta delle creme di Sanem. Intanto mentre i dipendenti della Friki Harika stanno cercando di riprodurre la crema di Sanem per una consegna importantissima, irrompe la polizia nella villa della Signora Mihiriban intimandogli di alzare le mani e seguirli presso la stazione di polizia. Arrivati alla centrale gli amici di Sanem apprendono di essere stati denunciati per contraffazione, da quel momento capiscono subito che dietro a tutto questo ci può essere lo zampino di Cemal e sua moglie, la quale per vendere le creme di Sanem aveva omesso il marchio così da non renderlo pubblico e non far sapere ai clienti che la crema ed il marchio appartenessero a qualcun’altro e non a lei come vuole provare il marito. Intanto Sanem e Can sulla barca capiscono che non possono più nascondere l’amore che li lega.

