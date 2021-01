DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 26 gennaio: Ayhan dice sì!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 26 gennaio

DayDreamer Le Ali del Sogno ha portato verso l’alto l’asticella degli ascolti tv del pomeriggio di Canale5 abituato e ormai appiattito con le storie de Il Segreto. Anche oggi la soap spagnola lascerà posto ai turchi che andranno in onda con una doppia puntata, al pomeriggio e poi in prime time forse per l’ultima volta. Le cose sono andate bene proprio ieri pomeriggio ma non per i fan di Can e Sanem costretti a guardarli ancora in lotta. Dall’altro lato, invece, abbiamo CeyCey pronto a mentire alla sua famiglia riguardo alla sua situazione sentimentale ma finendo proprio nei guai per via degli abiti trovati da Ayhan che adesso è convinta che il suo fidanzato la voglia chiedere in sposa. Come farà a dirgli che non sarà così? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.

Can e Sanem finalmente insieme?

DayDreamer Le Ali del Sogno tornerà oggi pomeriggio per dare importanti soddisfazioni ai fan visto che i dissapori tra Can e Sanem potrebbero arricchirsi di un nuovo capitolo quando alla fine della gara culinaria, il fotografo rapirà la sua ex per portarla in uno chalet di montagna dove cercherà di stemperare un po’ la tensione. Ma come andrà a finire questo rapimento? Siamo sicuri che i momenti che vivranno i due protagonisti faranno sognare i fan che in quest’ultimo mese, a causa della programmazione a tratti, hanno fatto i conti con una sorta di rallentamento delle storie. DayDreamer Le Ali del sogno tornerà poi anche nel prime time di questa sera con una maxi puntata in cui Can si allontana da casa per raccogliere la legna e chiude Sanem in casa, ma lei riesce a forzare la porta e fugge con una motoslitta ritrovandosi poi sola tra i monti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA