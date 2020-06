DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntate 15-19 giugno: guai per Sanem!

Pubblicità

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 15 AL 19 GIUGNO

DayDreamer Le Ali del Sogno è pronta a tornare in onda da oggi, alle 14.45, per la gioia dei fan che dopo l’antipasto dei giorni scorsi finalmente potranno gustare una settimana intera in compagnia di Can Yaman e del suo personaggio, il bello e selvaggio Can. Cosa succederà e cosa vedremo? Non è difficile dirlo visto che la serie turca è già andata in onda tempo fa e le anticipazioni circolano in rete da un po’. Al centro di tutto ci sarà proprio l’amata protagonista, Sanem, troppo ingenua per stare alla larga dai guai e, soprattutto, dalle manovre del cattivo Emre. Il fratello di Can non perdona a lui e suo padre il fatto di averlo “estromesso” dalla guida dell’azienda e così si prepara a “vendere” la prossima campagna per fare del male alla sua famiglia. Come farlo adesso che i controlli sono aumentati e che Can tiene tutti sotto controllo? Ma puntando su Sanem, ovvio.

SANEM NELLE MANI DI ERME IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO

Can è convinto che la giovane arrivata da poco non possa essere la talpa e così Emre ha deciso di usare lei per colpire il fratello facendole mettere le mani tra i documenti e i nuovi progetti. DayDreamer Le Ali del Sogno ripartirà proprio da qua ma con un’amara sorpresa per la coppia formata da Emre e dalla sua misteriosa fidanzata e tutto perché, nonostante le loro macchinazioni, la loro proposta verrà bocciata e perderanno l’appalto. Non c’è bisogno di dire che la bella morettina diventerà una furia ma che questo non la fermerà, anzi, nei prossimi giorni la vedremo passare ad un piano B ovvero evitare che Can e una famosa modella possano prendere accordi per la nuova campagna, chi dovrà evitare l’incontro? Sanem, ovvio….



