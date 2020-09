DayDreamer Le Ali del Sogno non va in onda oggi/ Can e Sanem traslocano nel weekend

DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO, NON VA IN ONDA OGGI, 8 SETTEMBRE

Una conquista da parte del pubblico o un fallimento? Sicuramente la prima visto che DayDreamer Le Ali del Sogno non va in onda oggi, 8 settembre, ma lo farà nel fine settimana. Non è la prima volta che una serie turca fa boom di ascolti nel pomeriggio estivo di Canale5 ma è la prima volta che una coppia di protagonisti riesce a spuntarla sulle decisioni Mediaset tanto da riuscire a ritagliarsi un posto nella programmazione autunnale (e magari anche quella invernale). Can Yaman è ormai un mito per il pubblico italiano, lo stesso che ha insistito tanto in queste settimane per non rinunciare alla bella serie che lo vede al fianco di quella che per tutti, almeno ai tempi delle riprese, era la sua fidanzata, Demet Ozdemir. La loro alchimia buca lo schermo ed è proprio quella che ha regalato a Mediaset ottimi ascolti anche nel prime time di ieri (con oltre il 13% di share).

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO TRASLOCA NEL WEEKEND

Proprio per tutti questi motivi, la rete ammiraglia del Biscione, ha deciso di non rinunciare a DayDreamer Le Ali del Sogno e ritagliare un posto nel fine settimana. La serie turca andrà in onda al sabato intorno alle 14.10 e poi alla domenica intorno alle 16.00, salvo cambiamenti, facendo da traino a Verissimo nel primo caso e cercando di aiutare Barbara d’Urso e Domenica Live nel secondo andando allo scontro con Mara Venier e Domenica In. Il turco Can Yaman riuscirà anche in questo piccolo miracolo? I fan, dal canto loro, dovranno pazientare un po’ in attesa di rivedere Sanem, gelosa per Ceyda e in balia degli ultimatum di Emre, e Can sempre più lanciato nella vita privata e quella professionale.



