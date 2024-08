Dazn offerte per risparmiare sull’abbonamento in vista della nuova stagione: ci sono diverse opzioni per seguire la nuova corsa titolo da sabato 17 agosto, quindi varie soluzioni per risparmiare sui costi. La nuova stagione della serie A sta per cominciare, il calciomercato non è ancora chiuso, ma per i tifosi è arrivato il momento di organizzarsi.

Si partirà con l’Inter in campo contro il Genoa il 17 agosto, mentre il Parma affronterà la Fiorentina, poi toccherà al Milan contro il Monza, a seguire tutte le altre squadre, fino al posticipo del lunedì della Juventus contro il Como. Anche quest’anno l’esclusiva è di Dazn per tutte le partite, tre sono in co-esclusiva con Sky, ma la novità è rappresentata dalla conferma del campionato di Serie BKT.

Per quanto riguarda le offerte, i piano di abbonamento sono quattro: Start, Standard, Plus e Goal Pass. I prezzi non sono variati nella sostanza rispetto al listino di gennaio, comunque ci sarà uno sconto per chi sceglierà di pagare l’abbonamento in un’unica soluzione. Per quanto riguarda Start è di 80 euro (costa 99 euro all’anno), arriva a 110 per Goal Pass (che costa 129 euro all’anno), si sale a 180 euro con Standard (costa 359 euro all’anno), mentre 240 euro per Dazn Plus (costa 599 euro all’anno).

SERIE A, DAZN OFFERTE: I COSTI AL MESE E LE ALTERNATIVE

Risparmi con Dazn offerte anche per chi non vuole pagare l’abbonamento in un’unica soluzione, ma al mese: c’è il vincolo di abbonamento annuale, ma cala il risparmio, che è di 120 euro per i piani Standard, che costa 34,99 euro, e Plus, il cui costo è di 59,99 euro. Però in virtù della partnership con Klarna, si può acquistare un piano annuale e realizzare in tre pagamenti i pacchetto.

L’abbonamento Start consente di usare fino a 4 dispositivi per l’app e di guardare in contemporanea su due dispositivi i contenuti, se connessi però alla stessa rete internet, invece con il Plus fino a 7 dispositivi, mentre i contenuti possono essere visti in contemporanea su due dispositivi non collegati alla stessa rete internet.

Ci sono delle alternative per vedere tutte le partite del campionato italiano: Timvision offre un pacchetto a 24,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi si passa a 34,99 euro, ma si aggiungono i contenuti sportivi di Discovery+ con Eurosport, poi c’è il catalogo di Disney+ e Infinity+, oltre ai contenuti di Timvision.