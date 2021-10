Ddl Zan, domani voto su ‘tagliola’ in Senato/ Trattativa Cdx-Pd: cosa può succedere

La giornata di domani, 27 ottobre 2021, potrebbe essere decisiva per capire quale “direzione” prenderà il Ddl Zan nel suo già piuttosto travagliato iter al Senato: è previsto per domani pomeriggio infatti il voto sulla “proposta di non passare all’esame degli articoli” (avanzata da Lega e FdI), quella nota nel gergo tecnico parlamentare come la “tagliola”.

In pratica, come previsto dal Regolamento del Senato, è dato permesso a qualsiasi parlamentare di indire un voto prima dell’esame di un tal disegno di legge che possa portare alla cancellazione di quell’ordine del giorno. Se la richiesta viene approvata dalla maggioranza di Palazzo Madama, ecco che il Ddl contro l’omobilesotransfobia può dirsi in sostanza “morto” per questa Legislatura. Sarebbe infatti la piena conferma che i numeri per approvare l’attuale testo del Ddl Zan (già approvato alla Camera) non vi sono: anche per questo motivo l’ultima apertura fatta dal Pd di Enrico Letta a possibile modifiche – come proposto da Renzi e Centrodestra prima dell’estate, rispediti al mittente in quel frangente – andrebbe nella direzione di evitare il più possibile la “tagliola” sull’intero disegno di legge.

COSA PUÒ SUCCEDERE AL TESTO DEL DDL ZAN

«Il ddl Zan ha subito tantissime mediazioni. È il sale della democrazia. Dobbiamo superare il voto di domani. Se passa tagliola legge è morta. Se passasse la tagliola sarebbe una sconfitta per il Paese, non voglio nemmeno prefigurare questo scenario. Chiedo che Lega, Fi e FdI la respingano per poi trovare una mediazione», ha spiegato il deputato Pd Alessandro Zan parlando con i giornalisti davanti al Nazareno. Alla Direzione Nazionale del mattino, era stato lo stesso Letta a spiegare, «Potremmo prendere la nostra bandiera, fare un lavoro di testimonianza e saremmo contenti, ma non sarebbero contenti quei ragazzi e quelle ragazze che oggi subiscono tante angherie. Ecco perché dobbiamo prenderci le nostre responsabilità: l’impegno politico è testimonianza, ma anche concretezza». Davanti alla richiesta di Salvini e Meloni sul voto in Parlamento di domani, il segretario Dem replica «Dobbiamo evitare la tagliola in Parlamento sul Ddl Zan, evitare uno schiaffo alla maggioranza della società italiana». Per questo pomeriggio è confermata la riunione della commissione Giustizia al Senato assieme ai vari presidenti dei gruppi d’aula, voluta dal presidente leghista Andrea Ostellari: «Ringrazio per la disponibilità i presidenti dei gruppi d’aula che hanno risposto positivamente alla convocazione inoltrata ieri. Oggi pomeriggio alle 17.00 ci riuniremo per verificare se c’è davvero spazio, come auspico, per una mediazione responsabile. Gli accordi si fanno insieme e alla luce del sole. Il nostro obiettivo è migliorare il testo del ddl sull’omofobia. Alessandro Zan non abbia paura: la sede naturale del confronto è questa. Non vedo ostacoli alla sua partecipazione all’incontro, insieme al capogruppo al Senato del Partito Democratico». Per il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, «l’apertura del Pd alle modifiche è un primo passo, ora vediamo cosa emerge dal tavolo con Ostellari, ma siamo stati chiari sugli articoli da eliminare (1, 4 e 7)».

Ddl Zan, Letta cede: “ok a modifiche”/ Mercoledì in Senato: trattative con Cdx-Renzi

