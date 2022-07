De Gregori positivo al Covid/ Slittano tre concerti con Venditti: ecco le nuove date

Francesco De Gregori positivo al Covid-19, saltano tre date del concerto con Antonello Venditti

Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza sono stati posticipati i concerti del tour “Venditti & De Gregori” in programma originariamente questa sera, giovedì 14 luglio, a Marostica, sabato 16 luglio a Cattolica e lunedì 18 luglio a Treviso. Tutte e tre le date sono state posticipate. Notevole, naturalmente, la delusione dei fan, che ormai erano pronti ad assaporare il concerto della coppia. Bisognerà quindi portare un po’ di pazienza per rivedere all’opera il duo De Gregori-Venditti ed aspettare la guarigione completa del cantautore romano.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori/ “Nostra amicizia è fratellanza senza fine”

Ecco le nuove date del concerto Venditti & De Gregori

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, le date dei nuovi concerti di Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono fissate per il 26 luglio a Marostica (VI) – Piazza Castello (Summer Festival) per quanto concerne il recupero del concerto previsto il 14 luglio. Il 3 agosto a Treviso – Arena della Marca con il recupero del concerto inizialmente previsto il 18 luglio, il 17 agosto a Cattolica (RN) – Arena della Regina per il recupero dell’evento previsto il 16 luglio. I tagliandi acquistati in origine dai fan per il concerto, naturalmente, resteranno validi e quindi utilizzabili per le rispettive nuove date. Non resta che attendere.

