De Luca contro Bianca Berlinguer ai Palinsesti Rai: “Tirata una sola a Mediaset”/ “Mauro Corona? Troglodita”

Vincenzo De Luca scatenato ai Palinsesti Rai: l’attacco a Bianca Berlinguer e Mauro Corona

L’apertura della presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024, affidata a Vincendo De Luca, governatore della Campania, inizia subito portando un carico di polemiche. Il governatore ha commentato l’addio di Bianca Berlinguer e Mauro Corona dalla Rai con parole al vetriolo.

Queste le parole rilasciate da Vincenzo De Luca: “Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita, è una cosa…io sto male che non avremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza”. In seguito Vincenzo De Luca ha definito come una “sola” il passaggio della Berlinguer a Mediaset: “A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizioni di proporre un palinsesto straordinario, avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer, bene per noi. Mi raccomando Napoli alla Rai per cose di qualità”.

Vincenzo De Luca: “Rai grande azienda, presenza insostituibile”

Oltre le polemiche, Vincenzo De Luca ha elogiato l’azienda di viale Mazzini: “La Rai è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche rappresentano la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese. È una presenza insostituibile in Italia. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità. Sono tempi molto complicati soprattutto per le giovani generazioni e la Rai ha una responsabilità cresciuta in questi anni”.

Infine sul centro di produzione Rai di Napoli: “Stiamo lavorando a un accordo più strutturato per fare in modo che il Centro di produzione e la Mostra d’Oltremare abbiano una forte sinergia nella gestione di spazi comuni e infrastrutture”.

