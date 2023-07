Palinsesto Mediaset 2023/2024: tornano La Talpa e L’Isola dei Famosi/ Temptation Island anche in inverno?

Mediaset, lavori in corso per la nuova stagione: da Barbara D’Urso a Ilary Blasi

L’estate 2023 continua ad essere segnata da una vera e propria rivoluzione per quello che sarà il palinsesto televisivo della nuova stagione. Tanto in Rai quanto in Mediaset sono settimane decisive per volti noti e format; tra addii, conferme e novità, l’ultima ad essere entrata nel novero della questione è Barbara D’Urso. La storica conduttrice di Pomeriggio Cinque lascia ufficialmente il timone del format e per il suo futuro si aprono scenari ancora tutti da definire. La notizia è giunta ieri come un fulmine a ciel sereno, confermata anche da un comunicato di Mediaset. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’…”

Ma il “mondo” Mediaset per la stagione 2023/2024 vede numerose questioni in ballo oltre al futuro di Barbara D’Urso. Come riporta Biccy, sembra quasi certo l’ingresso di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Inoltre, sempre il portale – che cita come fonte Tv Blog – racconta come sia incerto anche il futuro di Ilary Blasi: “Insistenti voci provenienti dai corridoi di Cologno Monzese, dicono che anche per Ilary Blasi si starebbero per spegnere le telecamere di Mediaset”. La conduttrice è reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condizionata tanto dai ritiri quanto dagli ascolti non proprio entusiasmanti.

Novità Mediaset 2023/2024: La Talpa pronta a tornare, Temptation Island “raddoppia”

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset non sarebbe però connesso con un eventuale nuova stagione dell’Isola dei Famosi che sembra invece essere già in programma. “L’isola dei famosi invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato infatti firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5“. Questo quanto riportato da Biccy; possibile dunque che la conduttrice possa passare ad un altro format o addirittura emigrare verso altre reti.

Stando invece a quanto riporta Blogo – citato da Biccy – sembra ormai chiaro il destino in riferimento al possibile ritorno de La Talpa. Il reality manca sulle reti Mediaset da diversi anni ma stando agli ultimi rumor potrebbe tornare ad intrattenere il pubblico esattamente tra il GF Vip e L’Isola dei Famosi. A tal proposito, si era parlato della possibile produzione del reality da parte della Fascino – di Maria De Filippi – ma questa possibilità sembra essere tramontata. Intanto, alcuni rumor sembrano interessare anche il futuro di Temptation Island; il successo della nuova stagione potrebbe portare alla produzione di una versione “invernale” del format. Su questo scenario siamo però ancora nell’ambito delle “voci” tutt’altro che confermate.











