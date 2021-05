De Martino, Emanuele Filiberto e Stash ballano Jerusalema ad Amici 2021/ “Grandi!”

Momenti di tensione, di sfida e di preoccupazione ma anche di leggerezza e divertimento nel corso del settimo serale di Amici 2021. È grazie all’esibizione di Giulia Stabile sulle note di Jerusalema che si apre una scenetta davvero divertente. Stefano De Martino non riesce a rimanere nella sua postazione grazie alla carica datagli dalla ballerina, allieva di Veronica Peparini. A lei vanno i migliori complimenti di Stefano – “Se ufficialmente una delle cose che mi mette di buon umore insieme al mare e ai film di Totò” – così si alza facendo ben capire di essere desideroso di ballare sulle stesse note. Non è da solo però che vuole ballare al centro dello studio a favore di pubblico: ecco, allora, che chiama a raccolta i suoi compagni d’avventura, Stash ed Emanuele Filiberto. I tre si apprestano così al centro dello studio e si scatenano sulle note di Jerusalma. Stefano, in particolare, mostra agli altri due giudici come esibirsi, conquistando anche i complimenti di Maria De Filippi “Ci sai ancora fare vedo!”

