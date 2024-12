Enzo Paolo Turchi e il cammino al Grande Fratello: “Non è stato un ritiro vero e proprio”

A distanza di pochi giorni dalla sua uscita di scena dal Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi torna a parlare della sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini. E’ stato lo stesso ballerino a decidere di uscire di scena sul più bello e nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Chi, ha svelato i motivi che lo hanno portato a prendere tale decisione, Enzo Paolo Turchi ha smentito di aver detto addio al reality per la penale, snocciolando con maggior precisione i motivi:

Nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis: chi è Georgian Cimpeanu/ Amore tra una seduta di kickboxing e l'altra

“Adesso mi sento meglio, valeva la pena fare un percorso come quello fatto al Grande Fratello, il mio non è stato un ritiro vero e proprio ma sono uscito per malattia” ha spiegato il ballerino tra le colonne del magazine diretto da Alfonso Signorini. “Sono sempre stato tra i preferiti dei ragazzi e li ringrazio, ho avuto un rapporto bellissimo con tutti” ha proseguito ancora il ballerino.

Fabio Volo a Belve: "Mi sembra di aver tradito la mia famiglia"/ "Oggi non ho nessun amore al mio fianco"

Enzo Paolo Turchi e la rivelazione su Carmen Russo

Per il noto ballerino ed ex concorrente del Grande Fratello, la casa si è rivelata un luogo di rivelazioni e confessioni, Enzo Paolo Turchi ha ricordato tra le pagine di Chi: “Nella Casa non hai riferimenti e ti trovi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto, non sono Superman perché sono una persona semplice, normale e con le sue fragilità, ha sempre portato con me i miei pesi ma temevo di averla messa in imbarazzo” ha spiegato il marito di Carmen Russo tra le colonne della rivista.

E non poteva mancare una battuta anche sul collega Stefano De Martino, che dopo gli inizi come ballerino sta riscuotendo grande successo come conduttore: “Io come lui? Lo stimo molto, però diciamo che lui è come me, io sono arrivato prima” ha precisato Enzo Paolo Turchi in una intervista concessa a Chi.

Elisabetta Canalis: "Ricci mi scelse perché avevo la faccia da polla"/ "Clooney? Mi ha insegnato ad amare"