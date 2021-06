DE MASI: “I NAVIGATOR? HANNO FUNZIONATO”/ “Vanno solo rinforzati, non eliminati”

Punti di vista diametralmente opposti tra Domenico De Masi e Daniele Bellasio. Ospiti entrambi ad Omnibus su La7, i due si sono scontrati sul ruolo dei navigator e sulla loro efficacia. A difendere la figura che avrebbe dovuto inserire nel mondo del lavoro i percettori del reddito di cittadinanza è stato Domenico De Masi, sociologo che negli ultimi anni ha avuto modo di collaborare e studiare da vicino il Movimento 5 Stelle, lo stesso MoVimento 5 Stelle che del reddito di cittadinanza e dei navigator ha fatto delle vere e proprie bandiere. Alla domanda di Alessandra Sardoni sul rischio dell’apertura di una conflittualità tra governo e sindacati, De Masi ha risposto: “Questo rischio secondo me è molto forte nei prossimi mesi. Prima che comincino tutti i cantieri con i soldi del Recovery Plan ci sarà una fase di alcuni mesi veramente drammatici. Però uno dei nodi è proprio la sgangheratezza della macchina organizzativa per quanto riguarda l’occupazione e soprattutto dei centri per l’impiego“.

RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi mirati sostenuti da Cazzola

DE MASI: “I NAVIGATOR HANNO FUNZIONATO”

De Masi è entrato nel dettaglio: “Facciamo un confronto rapidissimo con la Germania: in Germania gli addetti ai centri per l’impiego sono 110mila e la Germania spende ogni anno per mantenere questa macchina 12 miliardi. Noi che abbiamo una disoccupazione quasi tripla abbiamo nei centri per l’impiego 9000 persone e spendiamo 780 milioni. Si diceva che non sono stati trovati posti di lavoro: sul milione di percettori del reddito di cittadinanza che cercava lavoro 325mila l’hanno trovato. Sono pochi o sono molti? Bellasio diceva che non hanno fatto nulla ma 325mila sono più della FIAT, dell’ENI, dell’ENEL e della TIM messi insieme: altro che poco! I navigator hanno fatto il loro lavoro nonostante tutti gli sbeffeggiamenti di chi non sa neppure che cosa sono!“. La replica di Bellasio non si è fatta attendere ed era venata da una certa ironia: “Sinceramente professore, da accademico del tema, lei sta dicendo che i navigator hanno funzionato?“. De Masi ha risposto: “Le dico che hanno funzionato molto meglio di quanto lei immagini e che vanno rinforzati e non eliminati. E vedrà che così si farà“.

LEGGI ANCHE:

Francesca Re David (Fiom Cgil)/ "Licenziamenti? Governo non ha consultato sindacati""Licenziamenti non sono pericolosi"/ Alessandro De Nicola: "Cig paracadute e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA