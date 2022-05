Deanna, moglie Paolo Belli/ Vladik, figlio adottivo: “metà del mio cuore”

Paolo Belli: 40 anni insieme alla moglie Deanna

Paolo Belli, 60 anni lo scorso marzo, è sposato con Deanna. “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni… la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto tempo fa Belli in un’intervista a Top. Il cantante e la moglie stanno insieme da 40 anni: “Averla accanto è una fortuna: lei mi fa vedere la vita a colori. Anche emotivamente… Deanna mi ha dato la giusta misura delle cose. E mi ha sempre detto: “Tu sai far bene il tuo lavoro, fai quello e basta, perché per tutto il resto sei un disastro! Ci penso io”…”, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni. Paolo Belli e la moglie Deanna hanno vissuto la loro lunga storia d’amore lontano dai riflettori. Il cantante, pur essendo presente sui social, non pubblica nulla della sua sfera privata.

Paolo Belli/ “Ho avuto paura di morire: grazie a Milly Carlucci e a mia moglie…”

Paolo Belli e la moglie Deanna: il figlio adottivo Vladik

Venticinque anni fa Paolo Belli e la moglie Deanna hanno adottato un bambino bielorusso, Vladik: “È metà del mio cuore, accanto a Deanna”, ha detto il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. Sulle pagine del settimanale ha ricordato il primo incontro con il bambino: “Allora a Carpi c’era un progetto per ospitare in Italia i bambini che vivevano nelle zone colpite dalle radiazioni dopo l’incidente nucleare di Chernobyl, e abbiamo pensato di accogliere un bimbo. Era il 1997 e ricordo ancora il momento dell’arrivo del pullman con i 50 bambini bielorussi. Quando è sceso Vladik ce ne siamo innamorati fin dal primo istante”. La prima volta Vladik è rimasto con loro per un mese, poi negli anni è tornato più volte e quando ha finito di studiare è venuto in Italia a lavorare con Belli. Da cinque anni Vladik è tornato nel suo Paese: “La sua compagna è una fotografa molto quotata e lui ha deciso di rientrare per stare con lei. Ci sentiamo tutti i giorni, rispetto la sua scelta, ovviamente, ma certo ora siamo preoccupati per la situazione. È un momento complicato”, ha detto Belli facendo riferimento alla guerra tra Ucraina e Russia.

