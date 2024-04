Paolo Belli, la malattia di sua moglie Deanna: “Sono costretto a fermare il tour”/ “Devo starle vicino…”

Un uomo di spettacolo totale, tra musica e non solo; questo è Paolo Belli, ma la carriera non può che passare in secondo piano rispetto al suo amore per la famiglia. Negli ultimi giorni era arrivata la comunicazione dello stop al suo tour teatrale per la necessità di stare vicino alla sua famiglia. Oggi sappiamo che Belli non può lasciare sola sua moglie Deanna che ha di recente subito un’operazione d’urgenza a causa di una grave malattia.

“Con dispiacere devo interrompere il mio tour; la mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate”. Queste le parole di Paolo Belli che, come riporta il portale, non poteva non pronunciare con voce ed occhi turbati dalla sofferenza e dalla preoccupazione per le condizioni di sua moglie Deanna, alle prese con una grave malattia. “Ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta”.

Paolo Belli e sua moglie Deanna, un’intera vita condivisa: “Senza di lei non riuscirei a stare in piedi…”

Un articolo di Di Più Tv, citato da Leggo, racconta la genesi dell’amore tra Paolo Belli e sua moglie Deanna; un sodalizio viscerale e che affonda le radici a diversi decenni fa e che con il passare del tempo non ha fatto altro che crescere. Il matrimonio è arrivato ben 40 anni fa, ai quali sono da aggiungere 3 di fidanzamento: un legame che dunque dura da un’intera vita. “Lei è come se fosse una mia gamba; se non ci fosse non riuscirei a tenermi in piedi. E’ tutto per me”.

Il settimanale prosegue nel racconto della storia d’amore tra Paolo Belli e sua moglie Deanna riproponendo il racconto del primo incontro fatto in passato proprio dal cantante. “Ci siamo conosciuti giovanissimi, eravamo al ‘Picchio Rosso’, una discoteca di Formigine nel Modenese dove sono cresciuto. Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni e amici e ci siamo appena salutati”. Il cantante ha poi spiegato come sia riuscito, sfruttando la sua arte, a conquistare quella che da oltre quarant’anni è la donna della sua vita: “Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione ad un falò sulla spiaggia e visto che mi piaceva davvero tanto, per fare colpo mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei. Da allora non ci siamo più lasciati”.











