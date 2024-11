Debora Caprioglio, chi è l’ex marito Angelo Maresca: “Siamo rimasti in buoni rapporti”

Tra gli ospiti di oggi martedì 19 novembre 2024 troveremo la celebre attrice e icona sexy Debora Caprioglio, che si racconterà nel programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 e non mancheranno delle rivelazioni sulla sua vita privata. L’attrice, dopo diversi anni vissuti all’esterno, è rientrata in Italia e ha sposato Angelo Maresca nel 2008, anche se il loro matrimonio è giunto al capolinea dieci anni più tardi: “Siamo rimasti in ottimi rapporti, lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro, si va avanti, sto affrontando un nuovo percorso. Mi sento più in una fase di trasformazione che di rinascita” ha confidato.

Debora Caprioglio, chi è il compagno Francesco De Bortoli: "Ho riscoperto la libertà"/ "Ci amiamo"

Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra Debora Caprioglio e Angelo Maresca è rimasto più che positivo, come confermato dall’attrice che ha smentito anche i presunti tradimenti: “Non c’entrano, abbiamo capito che era finito un certo tipo di amore” ha spiegato l’artista di Mestre confermando come tra i due ex coniugi sia comunque rimasto l’affetto.

Patrizia Mirigliani chi è, il dramma del figlio Nicola Pisu/"L'ho denunciato per salvarlo"/L

Debora Caprioglio e la fine del matrimonio con Angelo Maresca: “Prese strade diverse”

Esaurito l’amore, Debora Caprioglio e il regista Angelo Maresca hanno intrapreso strade diverse senza rinunciare all’affetto costruito in tanti anni di matrimonio. “È finita, siamo legati, ma le nostre strade si sono divise, è sempre un dolore, un fallimento, anche se non è stata una chiusura” ha confidato l’attrice in una vecchia intervista concessa a Vieni da me di Caterina Balivo.

Una storia d’amore bella e intensa, nata quando Debora Caprioglio aveva 40 anni: “Ho sposato Angelo che avevo 40 anni, sono stati anni meravigliosi” ha ammesso l’attrice che abbiamo visto raggiungere l’apice del successo grazie alle pellicole del regista erotico Tinto Brass. Prima di sposare la Caprioglio, il regista e appassionato di spettacolo non aveva mai avuto storie durature, ma con Debora è riuscito a lasciarsi andare, anche se poi le cose non sono andate come sperato.

Patrizia Mirigliani, chi è l'ex marito Antonello Pisu: "L'ho protetto"/ "L'ho difeso anche da indifendibile"