Angelo Maresca, chi è l’ex marito di Debora Caprioglio?/ “Siamo rimasti in ottimi rapporti ma…”

Debora Caprioglio, chi è l’ex marito Angelo Maresca? “Siamo rimasti in ottimi rapporti”

Oggi nel salotto di Caterina Balivo La volta buona interverrà come ospite Debora Caprioglio, chi è l’ex marito Angelo Maresca? Classe 1963, l’attore e regista e molto apprezzato non solo nel nostro Paese ma all’estero negli Stati Uniti. Ha infatti studiato presso l’American Conservatory Theater si San Francisco. Ha iniziato dal teatro ma ha avuto ruoli più o meno importanti anche per il cinema e per la televisione. In pochi sanno, per esempio, che ha recitato nella celebre soap statunitense General Hospital dove impersonava l’affascinante dottore cubano Antonio.

Tornato in Italia grazie al teatro nel 2007 conosce e si innamora di Debora Caprioglio, che sposa nel 2008. Nonostante il loro amore sembrava indissolubile Debora Caprioglio e il marito Angelo Maresca si sono separati nel 2018. L’attrice aveva annunciato a Nuovo la fine della loro relazione rivelando anche che si era lasciati senza problemi e consensualmente con l’ex: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti. Il mio è un nuovo percorso. Mi sento più in una fase di trasformazione che di rinascita”.

Angelo Maresca, chi è l’ex marito di Debora Caprioglio? “Divorzio non dovuto a tradimenti”

La vita sentimentale e privata di Debora Caprioglio è stata piuttosto travagliata. L’attrice ha alle spalle due matrimonio uno il controverso attore e regista Klaus Kinski e l’atroce con l’ex marito Claudio Maresca. Sulla fine del suo matrimonio, ospite sempre da Caterina Balivo ma in un altro programma Vieni da me, aveva confessato: “La decisione di separarsi non è avvenuta “per motivi di tradimenti”. E poi ancora ha aggiunto: “Ci siamo resi conto che “un certo tipo di amore, quello che dovrebbe esserci tra marito e moglie, era finito, mantenendo però un grande affetto”.

E sempre a Vieni da me aveva concluso: “Il mio matrimonio è finito. Abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi. Però non mi va di dire bugie. Non viviamo più assieme.”











