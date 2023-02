Debora Pelamatti e Hilo, moglie e figlio Max Pezzali/ Dopo la rottura con Martina…

Debora Pelamatti, ecco chi è l’attuale moglie di Max Pezzali: l’amore per l’ex leader degli 883 dopo un passato tormentato

Debora Pelamatti è la moglie di Max Pezzali, cantante e iconico fondatore del gruppo 883. La compagna dell’artista ha raccontato in una intervista concessa qualche tempo fa a Domani, le difficoltà incontrate lungo il suo cammino prima di innamorarsi dell’ex leader degli 883, soffermandosi sul suo passato e sul tempo che ha impiegato prima di lasciarsi andare. Infatti i due sono stati amici molto tempo prima di promettersi l’uno all’altra. All’inizio Debora era fidanzata con un uomo che credeva avrebbe amato per tutta la vita, ma la situazione non era rosea come pensava.

“Una sera passai davanti casa sua e vidi una tizia che stava per entrare. Mi fermo, le chiedo cosa faccia lì, lei ammette di avere una relazione con il mio uomo… Saliamo in casa insieme, io volevo avere delle spiegazioni. Lui nel panico urla che lei è una squilibrata, che si è inventata tutto. Nel frattempo lei piangeva in un angolino”, il racconto di Debora a proposito del tradimento subito dall’ex fidanzato “Mi diceva che ero la donna della sua vita, che l’amore l’aveva sognato così. Mi aveva messa al centro della sua vita, apparentemente”.

Così la Pelamatti ha voltato pagina, non poteva più sopportare i tradimenti e le mancanze di rispetto. “Pensavo di meritare di soffrire per quella che evidentemente era una causa superiore. Scoprii che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: ‘Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ultima volta’. Eravamo insieme da 5 anni, era l’ennesima mortificazione. Lo affronto, lui mi prende la testa e inizia a sbattermela contro l’asse del water: ‘Stronza, io stavo giocando!’”. L’incontro con Max Pezzali, tuttavia, ha richiesto tempo per sbocciare in una storia d’amore.

Nel 2019 però si sono sposati e oggi il cantante e Debora proseguono il loro cammino insieme, felici e con grande determinazione. Anche Max Pezzali, prima di Debora, aveva avuto un’altra storia importante. Dal 2005 al 2013, infatti, era stato sposato con Martina Marinucci, con la quale ha messo al mondo anche il figlio Hilo, il 24 settembre 2008. “C’era un’incompatibilità ambientale perché lei abitava a Roma, dove era radicata la figlia che aveva avuto da una precedente relazione, e io non posso viverci per il mio lavoro. Ma tra noi c’è sempre stato un grande senso di collaborazione per il bambino, e lui è sereno”, ha spiegato Max Pezzali a proposito della sua ex, in una intervista di non molto tempo fa.











