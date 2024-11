Max Pezzali ricorda la malattia del figlio: “Evento raro che è stato un incubo”

E’ un Max Pezzali intimo e profondo quello che si è raccontato tra le colonne del magazine Vanity Fair, il noto cantante ha preso la parola rievocando alcuni momenti della sua carriera, in particolare quello riguardante la malattia del figlio Hilo. Si tratta della malattia di Kawasaki, che ha creato grande tensione nella famiglia di Max Pezzali che si è ritrovato a vivere da vicino la patologia e tutto ciò che ne comporta.

“Per me è stato un tuffo nel passato, in un incubo che per noi, per fortuna, è finito, la cosa mi ha colpito molto, perché, anche se le possibilità di recidive sono rare, ho subito voluto contattare l’Associazione Gli amici di Lapo che segue i genitori dei bambini colpiti da questa malattia rara e l’ospedale Meyer di Firenze” le parole di Max Pezzali che ha ricordato il processo di guarigione del figlio dopo i mesi burrascosi e ricchi di ansie.

Max Pezzali sul figlio Hilo: “Oggi iper-proteggiamo i ragazzi”

Nel corso dell’intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Max Pezzali ha colto l’occasione anche per soffermarsi sulla crescita del figlio e delle nuove generazioni, che si stanno ritrovando a fare i conti con un mondo molto diverso rispetto al passato, molto più rapido ed eclettico. A tal proposito l’ex cantante degli 883 ha svelato il suo punto di vista sulle famiglie:

“I ragazzini oggi li iper-proteggiamo rispetto a un tempo, ma loro sono più sgamati, conoscono perfettamente la narrazione della musica, sanno che quel trapper dice certe cose ma è tutto uno show” ha detto Max Pezzali spiegando in qualche modo come i ragazzi siano molto più svegli rispetto a prima e pronti a carpire tutte le informazioni necessarie nella maggior parte delle situazioni.

