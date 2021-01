DEBORA VILLA/ “Io, mia figlia e la nostra vita fuori dalla mondanità”

C’è anche Debora Villa, tra gli ospiti della seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il game show condotto da Carlo Conti in onda ogni sabato in prima serata su Rai1. Per Debora è un periodo particolarmente roseo, sul fronte lavorativo, visto che di recente è stata scelta per condurre insieme a Riccardo Bocca un nuovo programma del palinsesto mattutino di Rai Radio2. A onor del vero, non si tratta della sua prima esperienza radiofonica: in passato, infatti, la Villa ha lavorato a Radio Popolare, Radio Italia Network e Radio Monte Carlo, sempre intervallando il lavoro di speaker con il suo impiego principale (l’attrice di cinema e teatro). Originaria di Pioltello, in provincia di Milano, Debora si è formata presso la prestigiosa scuola di recitazione ‘Quelli di Grock’, per poi seguire diversi seminari che le hanno permesso – nel corso degli anni – di farsi un nome nel mondo dello spettacolo nei suoi svariati settori.

La vita privata di Debora Villa

“Vivo per realizzarmi, non per vincere”, ha dichiarato Debora Villa in un’intervista rilasciata a Io donna nel 2015. Effettivamente, non senza impegno, l’attrice è riuscita a distinguersi e a qualificarsi come uno dei professionisti più prolifici che si siano affermati negli ultimi anni. Un po’ più doloroso il capitolo vita privata, visto che Debora è stata segnata dall’esperienza dolorosissima di un aborto spontaneo che le ha impedito di dare alla luce il suo secondogenito. Per il bene di Lisa, la sua prima figlia, è comunque andata avanti, riuscendo a nascondere il suo dolore dietro la maschera di comicità e leggerezza che da sempre si porta dietro. Ma questo non è stato l’unico motivo di sofferenza, per lei: in particolare, lamenta la superficialità di una certa parte della gente moderna, di cui con il tempo ha imparato a non curarsi. E – assicura – “il risultato si vede”. A proposito del suo aspetto fisico, dichiara: “Non vivo di bacche e germogli, non vado in tv con la ricrescita, sono vanitosa, contraddittoria e felice. Sto bene così, anche con la cellulite”.

Debora Villa si racconta

Nonostante il successo, insomma, Debora Villa si mantiene se stessa dentro e fuori. È importante, per lei, coltivare un legame con le sue origini, per non scordarsi mai da dove viene: “Sono cresciuta a Pioltello, nei dintorni di Milano, e mi sento provincialotta dentro”, fa sapere. “Adoro il silenzio, il paesello, mi piace tornare a casa e non avere l’incubo del lavaggio strade. Mia figlia Lisa, che ha 6 anni e va in prima elementare, gioca con l’iPad e con i vermi in giardino. Mi tengo fuori dalla mondanità di Roma e Milano, sono un po’ selvatica. E in tutta la mia vita, ho fatto sempre scelte tangenziali rispetto alle strade principali”.



