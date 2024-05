Deborah, Francis Faustino, Samantha e Lucrezia/ Chi sono i figli di Fausto Leali avuti da due donne diverse

La grande famiglia di Fausto Leali: quatto figli da due donne diverse

Deborah, Francis Faustino, Samantha, Francesca e Lucrezia sono i quattro figli di Fausto Leali. Dalla storia d’amore con l’ex compagna Milena Cantù sono nate Samantha e Deborah, mentre dalla relazione con Claudia Cocomello sono arrivate Lucrezia, Francesca e Faustino. “I figli sono la cosa più bella dell’uomo”, ha detto e ribadito più volte Fausto Leali. Alla grande famiglia del cantante si è unito anche Andrea, il figlio della sua terza moglie, a cui l’artista si sente strettamente legato. E’ durante gli anni novanta che Fausto Leali incontra Germana Schema, la sua attuale compagna, trent’anni più giovane di lui.

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali/ Il cantante: "è più sana di me. E' la ragazza giusta"

Anche Germana lavora in ambito musicale, fa la corista, ed è proprio entrando a far parte dello staff di Fausto che è riuscita a capire di essere perdutamente innamorata di lui. La dolce metà di Leali aveva già un figlio, che a quanto pare va d’amore e d’accordo con Fausto. Non conosciamo molto di Andrea, ma è chiaro che per Fausto il legame con lui sia decisamente importante.

Fausto Leali: “Mia moglie Germana? Con lei sono diventato fedele”/ “Sulla differenza d’età…”

Fausto Leali: “L’amore per i figli è il più forte”

“L’amore è una cosa molto bella, molto importante. È vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore rimane, eterno. L’amore dei figli è il più forte”, ha affermato Leali in una delle tante interviste in cui ha parlato dell’importanza della famiglia. Il cantante ha espresso tutto il suo amore per i figli anche attraverso la sua arte, realizzando un pezzo dal titolo “Una piccola parte di te”, portata al Festival di Sanremo 2009, dove si piazzò al quinto posto in classifica.

Sebbene le informazioni sui figli di Fausto Leali siano limitate, sappiamo che negli ultimi anni le sue figlie più grandi, Deborah e Samantha, lo hanno reso nonno, regalandogli due meravigliose nipotine. E Fausto Leali non potrebbe essere più felice.

Fausto Leali, chi è e carriera/ 13 Festival di Sanremo e brani immortali, da "Mi manchi" a "Ti lascerò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA