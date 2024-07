Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Il cantante: “ci conosciamo da 21 anni, lei mi ha fatto rinascere”

La musica è stato il collante che ha unito Fausto Leali alla terza moglie Germana Schena. Tutto è iniziato quando la donna è stata chiamata a lavorare come corista nella band del cantante dalla voce nera, anche se inizialmente entrambi erano impegnati in altre relazioni. Una simpatia che è cresciuta giorno dopo giorno fino a quando durante un viaggio in macchina Fausto Leali si è avvicinato alla corista; tra una curva e l’altra, Fausto Leali e Germana Scena hanno ceduto alla tentazione e hanno iniziato una relazione tenuta a lungo nascosta. Un primo bacio a cui ne sono seguiti tanti altri fino alla consapevolezza che tra i due fosse nato qualcosa di speciale, qualcosa di unico che capita poche volte nella vita.

“Ho capito che c’era qualcosa di più tra di noi” – ha raccontato il cantante reduce da matrimoni fallimentari e da una lunga convivenza che un pò lo aveva disincantato. Alla fine però Germana Schena l’ha fatto ricredere come ha raccontato proprio l’artista: “era la prima volta che mi sentivo davvero rinascere e finalmente provavo di nuovo qualcosa dopo la rottura della mia precedente relazione”.

Fausto Leali e il matrimonio con la moglie Germana Schena: una proposta in musica

Fausto Leali dopo due matrimoni alle spalle con Milena Cantù e Claudia Cocomello alla fine ha ceduto anche al terzo facendo una proposta di matrimonio durante un concerto alla compagna Germana Schena. “Io ho tolto a lei, perché Germana avrebbe potuto fare una sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande, voleva sposarmi e non solo convivere, poi essendo foggiana le idee sono queste. Le ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante uno spettacolo” – ha raccontato il cantante di “Io Amo” che è legato alla moglie Germana Schena dal 2014.

Un sentimento profondo per Germana Schena, la moglie di Fausto Leali, che alla proposta di matrimonio ha risposto emozionata con un “si” dopo anni ed anni di conoscenza. Proprio Leali, in occasione di una intervista rilasciata al programma “Italia Sì” di Marco Liorni parlando della moglie ha raccontato: “ci conosciamo da 21 anni, lei ha sempre cantato nel mio gruppo, ma io sono un po’ instabile con i matrimoni. Io vedevo questa bella ragazza e, quando mi sono sentito libero, ho cercato di capire, di scovare in lei dei valori. Ci siamo subito capiti e innamorati. Sono sicuro che se mia madre fosse viva, nonostante i miei due matrimoni, si sarebbe innamorata di lei”.











