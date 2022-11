Deborah Johnson è Tina Turner a Tale e Quale Show Torneo 2022/ La figlia di Wess

Deborah Johnson a Tale e Quale Show Torneo 2022 come Tina Turner

Anche Deborah Johnson salirà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma in occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022. Nella scorsa edizione del varietà condotto da Carlo Conti, la cantante si è classificata seconda, alle spalle dei Gemelli di Guidonia e di Francesca Alotta. Tra le sue imitazioni più riuscite, sicuramente, quella di Tina Turner con il brano “What’s Love Got to Do with It“, con cui si è aggiudicata il quarto posto nella seconda puntata. Questa sera, venerdì 18 novembre, la cantante si trasformerà ancora in Tina Turner ma proporrà un altro brano dell’artista americana. Nella sua carriera la Johnson ha anche collaborato con Tina Turner e con altri grandi artisti come Gianni Morandi, Lucio Dalla, Phil Collins, Ray Charles.

Deborah Johnson una famiglia di artisti

Forse non tutti sanno che Deborah Johnson è la figlia del grande musicista Wess. In Italia, la ragazza di origine statunitense, è piuttosto conosciuta per aver preso parte a Tale e Quale show 2021, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Questa sera, venerdì 18 novembre, la cantante torna in pista per Tale e Quale Show Torneo 2022, con il desiderio e l’ambizione di stupire ancora. Nella sua precedente avventura aveva incantato il pubblico di Raiuno con un talento fuori dal comune. D’altronde per una come lei, con la musica nel dna, non poteva essere altrimenti. Nel corso della sua carriera ha collezionato collaborazioni importanti, come quella con Massimo Ranieri e Ron. A proposito del rapporto con il padre e della sua vita privata, in una interessante intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, ha raccontato: “I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni”.

Deborah Johnson e la scoperta di una “sorella segreta” dopo la morte del padre Wess

“Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari, mio padre mi ha spinto a cantare, per gioco quando l’estate ero con lui. Papà mi manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo”, ha poi aggiunto Deborah Johnson in quell’occasione. Curioso l’aneddoto rivelato a proposito di quanto scoperto dopo la morte del padre. “Arrivò un’email a mia sorella Alice di una certa Angela, scoprendo che avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella. Il fratello negli Stati Uniti l’abbiamo scoperto sempre durante le condoglianze, è andata così – ha raccontato sempre nel salotto della Bortone -. A me fa piacere che vi siano tanti Wessini in giro per il mondo, sono 8 ma non so se li ha riconosciuti questi figli, sinceramente non ho pensato a questo ma forse avrei dovuto”.

