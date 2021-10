Deborah Johnson sarà Dori Ghezzi a Tale e quale Show/ Nel ricordo del padre Wess

Deborah Johnson sarà Dori Ghezzi un incontro con il suo passato…

Questa sera non sarà una puntata come le altre per Deborah Johson, infatti oggi a Tale e quale show sarà chiamata ad interpretare Dori Ghezzi, un cantante che si incrocia con la storia della sua famiglia. Intatti suo padre Wess, soprannome di Wesley Johnson, è stato dapprima bassista di Rocky Roberts e poi cantante insieme proprio a Dori Ghezzi. Quindi “un ritorno” in famiglia per lei ripercorrendo in qualche modo le orme della carriera del padre magari facendo un duetto con Dori Ghezzi.

La standing ovation del pubblico per l’imitazione di Diana Ross nell’ultima esibizione a Tale e quale show

Deborah Johnson ha chiuso la serata facendo ballare tutto il pubblico e la giuria, imitando Diana Ross con la canzone Upside Down. Loretta Goggi ha detto che è stata bravissima, il trucco era bellissimo, come anche la voce, quella che ha imitato Asia Argento (Francesca Manzini) ha detto ha Carlo Conti che è stato bravo, in quanto quest’anno ha scelto bene i partecipanti del programma. Il giudice Giorgio Panariello ha imitato Cristiano Malgioglio e ha detto che è stata bravissima e Cristiano ha affermato che avrebbe voluto che la sua voce fosse stata vellutata, ma comunque è stata abbastanza brava. Deborah Johnson è arrivata terza in classifica, con 56 punti.

La cantante è divenuta nota al pubblico della penisola ultimamente, proprio perché sta partecipando da alcune settimane al programma delle imitazioni. Lei è una cantante italiana che ha origini afroamericane ed è conosciuta per aver collaborato con artisti della musica italiana, come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Ron e si è fatta subito notare per la sua voce calda e molto intonata.

Donna Summer Il suo percorso a Tale e quale show

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show Deborah Johnson ha imitato Donna Summer, una star della musica e ha raggiunto il secondo posto in ex aequo con Alotta. Nella seconda ha imitato Tina Turner con il pezzo What’s love got to do with it e i giudici hanno notato molta somiglianza con la cantante; ha avuto una standing ovation e molto successo nel pubblico. Nella terza puntata Deborah ha imitato Amy Stewart, icona della musica americana. La performance è stata apprezzata molto e ha raggiunto il terzo posto nella classifica provvisoria. Nella quarta puntata, andata in onda venerdì 8 ottobre, la donna ha imitato Diana Ross, con un’esibizione ancora più complicata.

