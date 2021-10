Deborah Johnson/ Suo padre Wess bassista di Rocky Roberts e la sorella Romina…

Deborah Johnson si sta facendo apprezzare per le sue qualità vocali e di imitatrice a Tale e Quale Show 2021. Non tutti però sanno che la cantante è anche una corista e figlia d’arte. Deborah Johnson infatti non è molto conosciuta al grande pubblico, al contrario di suo padre Wess che era diventato popolare per essere stato il primo bassista di Rocky Roberts e cantante accanto a Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè.

Deborah Johnson ha anche una sorella di nome Romina, della quale però non abbiamo moltissime informazioni. Di certo Deborah ha ereditato la passione del padre per la musica, coltivandola con una voce calda ed una grande intonazione. Non a caso si è avvicinata a personaggi del calibro di Phil Collins, Ray Charles, Tina Turner, Max Gazzè, Ron e Gianni Morandi, coi quali ha stretto importanti collaborazioni.

Deborah Johnson, il 2021 il suo anno magico?

Carlo Conti l’ha voluta fortissimamente nella sua trasmissione per risolvere anche la faccenda della balckface, che in passato aveva scatenato polemiche: “Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore, anche se non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e Quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”, aveva precisato giustamente il presentatore del talent in occasione della presentazione della nuova edizione e dei concorrenti, tra cui appunto Deborah Johnson.

