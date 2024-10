Deborah Lettieri, chi è la nuova professoressa di Amici 2024

Tra i volti nuovi di Amici 2024 quest’anno troviamo Deborah Lettieri, celebre prof del talent condotto da Maria De Filippi, la ballerina è stata chiamata dalla padrona di casa per sostituire Raimondo Todaro. Deborah Lettieri vanta una carriera prestigiosa che si è divisa tra Italia e USA, la ballerina è stata la seconda italiana a partecipare al Crazy Horse dopo Rosa Fumetto, mentre in passato ha ricoperto anche il ruolo di giudice del programma Dance dance dance.

Deborah Lettieri è nata a Parma nel 1983, si è avvicinata fin da subito al mondo della danza, successivamente si è poi trasferita in quel di New York per una parentesi professionale, ma si è poi rientrata nuovamente in Italia e ha preso parte del corpo di ballo del teatro Regio di Parma. Nel 2018 per Deborah Lettieri è arrivata l’occasione di far parte della giuria di Dance dance dance.

Amici 2024, Deborah Lettieri ammette: “Felice di questa nuova vita”

Tornare in Italia per Deborah Lettieri si è rivelata una grandissima emozione, la celebre ballerina ha accettato con piacere e onore l’incarico come professoressa di ballo, promettendo severità quando sarà necessario.

In una intervista concessa tra le colonne del quotidiano Libero, Deborah Lettieri ha parlato con grande gioia nel core di questa sua speciale avventura su Canale Cinque, utile per metterla in mostra al pubblico: “Quasi non potevo crederci, sarei tornata a casa! Ho sempre vissuto con un pizzico di delusione il successo all’estero e il riconoscimento in Italia solo con il Crazy Horse, con il cuore pesante ho lasciato quel mondo per fare Amici, per me era come una seconda famiglia, ma sono contenta per questa nuova vita”. Vedremo con il passare del tempo quale sarà il giudizio del pubblico e fan di Amici 2024 su Deborah Lettieri, sicuramente il primo impatto è da ritenere positivo.

