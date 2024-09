E’ il giorno del debutto per Deborah Lettieri ad Amici 2024. L’insegnante prende il posto del collega Riamundo Todaro nel programma di Canale 5, apportando una ventata di freschezza nella scuola della De Filippi. Ma chi è e cosa sappiamo sulla nuova prof di Amici 2024i? Dando una sbirciata sul web, possiamo menzionare – tra i lavori principali – la partecipazione al programma Dance Dance Dance per Deborah, ma anche il lavoro di ballerina al Crazy House, storico locale in Francia a Parigi.

Raimondo Todaro, perché ha lasciato Amici?/ "Sarei rimasto, ma le cose belle finiscono..."

Classe 1983, Deborah si è fatta conoscere anche con il nome d’arte di Gloria di Parma. Negli anni coltiva discreto pubblico sui social e su Instagram dove infatti supera abbondantemente i quindicimila follower. “Stavo per mollare tutto perché dopo tanto studio di danza classica e moderna e dopo un concorso internazionale avevo trovato un posto da maestra di danza”, ha raccontato lDeborah Lettieri in una intervista di qualche tempo fa a Panorama, parlando della sua lunga carriera.

Ilan Muccino, chi è? Il figlio di Gabriele Muccino ad Amici 2024/ Partecipò ad un film di suo padre, poi...

Deborah Lettieri, chi è la nuova insegnante di Amici 2024: cresce l’attesa per il debutto in cattedra

“Devo tutto alla mia insegnante Manuela che, da spettatrice al Crazy House, tornò dicendomi che era perfetto per me”, ha ricordato la nuova prof di Amici 2024. La Lettieri iniziò così un percorso che la porta a collezionare tante esperienze in giro per l’Italia e non solo, oltre ad affinare il gusto critico e artistico. A tal proposito, l’insegnante sembra lamentare il fatto che nel nostro paese ci sia ancora una scarsa cultura critica nella valutazione del ballo.

Concorrenti Amici 2024/2025: classe e allievi/ Cantanti e ballerini: i nomi, tra volti noti e figli d'arte

“Ad esempio il binomio ballo e nudità viene connotato in modo sbagliato in Italia. Qualcuno ci definisce addirittura spogliarelliste sorvolando sul nostro grande rigore tecnico”, le parole della Lettieria. Oggi è passato un po’ di tempo da quelle dichiarazioni, ma Debora è carica allo stesso modo per fare la sua parte ed essere incisiva ruolo di insegnante ad Amici 2024.