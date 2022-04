Deborah Togni, fidanzata di Jeremias Rodriguez “nera” con Roberta Morise?/ Il gossip

La fidanzata di Jeremias Rodriguez, Deborah Togni, si è fatta conoscere dal pubblico italiano nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì scorso. La dichiarazione d’amore del ragazzo in diretta tuttavia non pare sia bastata per rassicurare Deborah rispetto ad alcuni atteggiamenti che l’avrebbero invece fatta infuriare. Pare, infatti, che la Togni sia furiosa per alcuni atteggiamenti di Roberta Morise nei confronti del suo fidanzato.

L’ex professoressa de L’Eredità riserverebbe infatti attenzioni particolari al fratello di Belen, cosa notata soprattutto da Lory Del Santo. “Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?”, ha chiesto infatti la compagna di Marco Cucolo a Jeremias all’Isola, facendo poi notare che “Si butta addosso sempre, ma perché fa così? La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta addosso come una coperta“.

Deborah Togni infuriata con Roberta Morise? Scoppia il gossip su Jeremias Rodriguez

A quanto pare, non sarebbe solo Lory Del Santo ad aver notato questo atteggiamento. Anche la fidanzata di Jeremias Rodriguez, Deborah Togni, avrebbe notato questo atteggiamento di Roberta Morise e ne sarebbe rimasta infastidita. Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la Togni sarebbe infuriata per questa situazione: “Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”, ha scritto la Marzano su Instagram. Come replicheranno i diretti interessati?

