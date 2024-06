Jeremias Rodriguez, chi è il fratello e testimone di Cecilia/ “Non si può spiegare, piango dall’emozione”

Al fianco di Cecilia Rodriguez nel suo giorno speciale, quello del matrimonio con il fratello Ignazio Moser, ci sarà tutta la sua famiglia al completo. L’argentina, ormai in Italia da tantissimi anni, da sette condivide la sua vita con l’ex ciclista figlio di una vera e propria icona del mondo delle corse in bici, Francesco Moser. Accanto a Cecilia Rodriguez ci sarà la sorella Belen, i genitori Veronica e Gustavo e anche il fratello Jeremias, che farà alla sorellina più piccola da testimone. Sarà un ruolo importante, dunque, per il fratello delle due modelle e showgirl, che in passato ha avuto alcuni ruoli in televisione, partecipando a programmi come L’Isola dei Famosi per poi allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Ignazio Moser, matrimonio con Cecilia Rodriguez: abito, testimoni e sorprese/ Pochi spoiler verso le nozze

Proprio qualche settimana prima del matrimonio, però, Jeremias ha voluto fare un’eccezione facendosi vedere in tv, a Verissimo, con un videomessaggio dedicato alla sorella, nel quale ha parlato dell’amore che unisce la coppia. Secondo il fratello di Cecilia, “ciò che li rende una coppia speciale è che sono super diversi ma hanno questa cosa dentro di occuparsi tanto l’uno dell’altro e penso sia tra le cose più importanti in una coppia”. Un rapporto speciale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio, come riconosciuto anche da Jeremias Rodriguez, nonostante la sua gelosia nei confronti della sorellina più piccola.

Location matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Dove si sposano? In Toscana in una splendida villa

Jeremias Rodriguez: “Matrimonio di Cecilia? Non riesco a non piangere”

Jeremias Rodriguez, testimone della sorella Cecilia nel giorno del matrimonio con Ignazio Moser, sarà certamente emozionatissimo per questo giorno speciale. A “Verissimo”, qualche settimana fa aveva dichiarato: “Essere il testimone è una gioia indescrivibile, non c’è giornata in cui non penso a lei che entra per sposarsi e non piangere per l’emozione, non si può spiegare a parole…”. Tra i due, infatti, c’è un rapporto speciale, così come anche con la stessa Belen: la famiglia è particolarmente unita e oggi vivrà con gli occhi lucidi e il cuore colmo d’amore questo giorno così importante per la “piccola” Cecilia, che si unirà in un “per sempre” con Ignazio Moser.











© RIPRODUZIONE RISERVATA