Decibel / La “reunion” di Sanremo, omaggio a Battisti nel programma record di Ruggeri

Ci sono anche i Decibel di Enrico Ruggeri ad Una Storia da Cantare. Li ricordiamo soprattutto per l’omaggio a Lucio Battisti, nella puntata che segna l’atto finale dello show. La replica di questa sera, nello specifico, è dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, tra cui appunto l’indimenticabile Lucio Battisti. In molti, tuttavia, non sanno chi siano i Decibel e non conoscono la loro storia, che comincia alla fine degli anni settanta, quando il gruppo Trifoglio e gli Champagne Molotov decidono di unirsi. Il primo brano dei Decibel, inciso nel 1978, si intitola Punk. Diventa il pezzo di apertura di vari concerti italiani di band come i Colosseum, Heartbreakers, XTC e Adam and the Ants. Questa sera, nella replica di Una Storia da Cantare su Raidue, li rivedremo all’opera con la loro esibizione.

I Decibel, Enrico Ruggeri e…Una Storia da Cantare: “5 serate vinte su 5”

I Decibel sono il grande amore di Enrico Ruggeri, nonostante ad un certo punto della sua carriera, il cantante e conduttore di Una Storia da Cantare, abbia deciso di proseguire come solista. Come gruppo nel 1980 i Decibel approdano sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Contessa, che diventa uno dei loro successi più grandi. Enrico Ruggeri decide di andare avanti da solo, per poi optare per una “reunion” in occasione della sessantesima edizione del Festival di Sanremo, dove si fa accompagnare sul palco dell’Ariston proprio dai Decibel. Nel 2017, il gruppo, torna a pubblicare un disco, intitolato, Noblesse Oblige, con 2 brani storici e 11 inediti. Per Enrico Ruggeri è stata una grande soddisfazione, pari al successo che sta ottenendo con il suo programma Una Storia da Cantare. Proprio in questi giorni Enrico Ruggeri è tornato a parlare dello show, esprimendo grande soddisfazione per gli ascolti ottenuti dalle repliche. Su Twitter ha scritto: “Non è da me parlare di numeri, ma va detto che il successo delle repliche di #unastoriadacantare (5 serate vinte su 5) dimostra che si può fare la rivoluzione e imporsi. Grazie a chi ha puntato su di me e a chi ha lavorato per aiutarmi a diffondere novità e qualità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA