DECRETO COVID: MODIFICA RESTRIZIONI/ Coprifuoco, quarantena: road map riaperture

Con un’Italia sempre più “gialla” si avvicina il “tagliando” del Governo voluto fortemente dal Centrodestra per porre possibili modifiche alle regole del Decreto Covid “Riaperture” del 26 aprile scorso: tra domani e mercoledì si riunirà la cabina di regia anti-Covid voluta dal Premier Draghi che nei giorni scorsi ha fatto sapere in conferenza stampa «Voglio riaprire in sicurezza».

GOVERNO E GIUSTIZIA/ I fatti di Draghi e il silenzio di Mattarella

I punti sul tavolo sono sempre gli stessi, ma con maggiori possibilità di ridurre finalmente il carico di restrizioni che grava sugli italiani ormai dallo scorso novembre: coprifuoco, quarantena, consumazioni anche al chiuso, piscine, sport e matrimoni. Di questo si tratterà nella riunione imminente dell’esecutivo, la prima di una lunga serie di appuntamenti che pone una decisa road map delle riaperture atta a far decollare la stagione turistica e commerciale del Paese in crisi da un anno e mezzo di pandemia.

"Cina prepara terza guerra mondiale con coronavirus"/ Dossier choc: "Già dal 2015..."

LA ROAD MAP SULLE RIAPERTURE

Domani la cabina di regia, il 14 maggio data chiave invece per il monitoraggio Iss-Ministero Salute. Se vi sarà ancora discesa della curva Covid, allora il calendario delle riaperture potrebbe essere rivisti già a cominciare dal lunedì 17 maggio: coprifuoco slittato da mezzanotte fino alle 5, o addirittura l’abolizione (strada meno probabile per il rigido stop di Speranza e Pd). Le Regioni chiedono la modifica dei dati per entrare in fascia gialla, in particolare riducendo il valore del Rt nell’impatto delle restrizioni: come riportano le anticipazioni del Corriere della Sera sul Decreto Covid, «L’ipotesi più concreta è lasciare invariate le soglie, ma agevolare le regioni a rischio che hanno un maggior numero di vaccinati, soprattutto tra gli over 70. In base a questo criterio già venerdì tutta Italia potrebbe essere gialla». Dal 17 maggio potrebbero riprendere le consumazioni anche all’interno dei bar, mentre dal 1 giugno varrà per i ristoranti (ma solo fino alle 18, anche qui fonte di possibili modifiche per evitare di condannare migliaia di attività nell’inizio dell’estate): dal 15 giugno dovrebbero ripartire in zona gialla le feste per i matrimonio, ma si discute sulle limitazioni che andranno fissate secondo i rigidi protocolli Cts. Infine, dal 1 luglio riaprono centri termali, parchi tematici e di divertimento, fiere, convegni e congressi: tutti però chiedono di anticipare la riapertura almeno in giugno, per non perdere il primo mese strategico della stagione estiva.

Sondaggi politici/ Salvini 22%, M5s 19% davanti al Pd (16,8%). Draghi, +11% su Conte

LE POSSIBILI MODIFICHE AL DECRETO COVID

Se sul coprifuoco la “sfida” interna al Governo vede Lega-Forza Italia-Italia Viva e M5s verso l’abolizione, mentre Pd-Speranza vorrebbero al limite spostarlo solo fino a mezzanotte, ancora più intricata la situazione sulla quarantena imposta nei viaggi da e verso l’estero: dal 15 maggio chi arriva dai Paesi europei, dal Regno Unito e da Israele non dovrà rimanere più cinque giorni in quarantena. All’ingresso in Italia, per poter circolare liberamente, basteranno le 3 condizioni che già permettono gli spostamenti fuori Regione: avere un certificato che attesti di essere stati vaccinati, guariti dal Covid o un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Dal 15 giugno in poi la medesima regola varrà anche per tutti gli Stati che avranno una alta percentuale di persone immunizzate dal vaccino: il parametro specifico verrà però scelto durante la riunione del G7 Salute previsto per il 3 giugno, con la soglia proposta dall’Italia che sarà sul 65% dei vaccinati. Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto e l’1 giugno si potrà tornare in palestra, ma resta il nodo di docce e spogliatoi per il momento vietati: si pensa di “smorzare” la regola consentendo ingressi limitati e santificazioni obbligatorie dopo ogni utilizzo degli atleti/clienti. Infine, è forte la protesta del settore wedding e dei centri commerciali: questi ultimi chiedono di poter riaprire nei weekend, festivi e prefestivi e la cabina di regia (con le regole che poi andranno sancite con un nuovo Consiglio dei Ministri, ndr) potrebbe consentire il via libera a partire dal 22 maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA