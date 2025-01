La data del Click Day inerente al Decreto Flussi 2025 è sempre più vicina. La domanda è valida per accettare e accogliere i lavoratori che dall’estero intraprendono la stagione in Itale, dunque per un periodo limitato ad un massimo e e non oltre a nove mesi.

I click day vengono gestiti in due date, il primo che avverrà a breve (nel mese di febbraio) e vale per coloro che hanno inviato la loro domanda tra il 1° e il 30 novembre scorso (2024), mentre l’altro concorso è previsto per ottobre di quest’anno e per chi provvede all’invio della domanda entro domenica 19 gennaio 2025.

Decreto flussi 2025: c’è ancora tempo per le domande incomplete

Le domande mai completate dai datori di lavoro nel 2024 e per il Decreto Flussi 2025, secondo le indicazioni sancite dal Ministero del Lavoro, hanno ancora tempo fino a domenica (il 19 gennaio). Per farlo è sufficiente collegarsi alla sezione dedicata all’immigrazione che si trova all’interno del Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

All’interno della sezione è possibile individuare le domande precompilate ma mai terminate, con la possibilità di effettuare delle integrazioni al fine di salvare lo stato della pratica e trasformandolo in “domanda pronta da inviare”.

Click Day Decreto Flussi a febbraio 2025

Per il mese di febbraio 2025 sono state già stabilite le giornate del Click Day inerenti al Decreto Flussi, che prevedono tre suddivisioni (il cinque, il sette e il dodici).

Nonostante in tutte e tre le giornate di febbraio il Click Day inizi allo stesso orario (alle ore 09:00 del mattino), ciascuna giornata è dedicata a dei soggetti differenti. Ad esempio, il cinque febbraio alle ore 09:00 il concorso a click è previsto per il modello di domanda dal codice B2020, ovvero per l’attività subordinata non stagionale.

Il sette febbraio 2025 il Click Day è aperto per l’invio della domanda B (per i lavoratori dipendenti non stagionali, di origini italiane e che vivono nel Venezuela) ed infine per il modello A-BIS per l’assistenza sociosanitaria e familiare, sia fuori che in quota.

L’ultimo giorno di click day, il dodici febbraio 2025 le domande sono previste per il modello C-STAG, dedicato al lavoro stagionale e subordinato per il settore turistico e agricolo.