Decreto liquidità, via a prestiti imprese/ 25mila euro, “tempi dipendono da domande”

Pubblicità

Da oggi è operativa la macchina del Decreto Liquidità per aiutare le imprese. Le banche sono pronte a ricevere le domande di imprenditori, professionisti e persone fisiche che richiedono prestiti fino a 25mila euro, e per massimo 72 mesi, coperti al 100 per cento gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia. Per questo strumento è stata predisposta già la modulistica necessaria, invece per chi ha necessità di ottenere somme più alte, le cose si fanno più complicate. Servono infatti le procedure di Sace che però non sono ancora pronte. Per quelli fino a 5 milioni di euro a piccole e medie imprese, garantiti al 90 per cento, va istruita comunque una pratica di fido. Quindi, ci vorrà ancora tempo, ma non si sa quanto. Per questo i sindacati dei bancari temono tensioni dei clienti.

In teoria, la richiesta fino a 25mila euro potrebbe essere liquidata in un giorno. Le banche si stanno infatti attrezzando con i canali online. Unicredit, ad esempio, sabato ha pubblicato online i documenti per la richiesta. «Fino a 25 mila euro c’è un processo di concessione molto semplificato e quasi automatico», assicura Anna Roscio, responsabile direzione marketing imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Pubblicità

PRESTITI IMPRESE 25MILA EURO, “TEMPI DIPENDONO DA DOMANDE”

Ci si prepara ad un lunedì di fuoco agli sportelli bancari per le richieste di finanziamento previste dal Decreto Liquidità a fronte dell’emergenza coronavirus. La capacità di smaltimento effettiva delle domande dipenderà dalla quantità di domande che arriveranno. Anche il tasso è stato fissato per legge con precisi parametri: l’interesse finale richiesto è inferiore al 2%. Sui tassi ieri Intesa Sanpaolo ha confermato che l’interesse per legge è fissato sotto il 2 per cento, ma banca Intesa chiederà tra lo 0,04% e l’1,13%. Fino alla soglia di 25mila euro, e comunque per prestiti che non hanno importo superiore al 25 per cento dei ricavi fino appunto a 25mila euro, la concessione da parte della banca avviene senza nessuna valutazione del merito di credito.

Quindi è sufficiente una semplice autocertificazione dei ricavi. In tal caso, le banche possono erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo centrale di Garanzia. Il prestito va rimborsato entro 72 mesi dall’erogazione ed è previsto un preammortamento di 24 mesi. Questo vuol dire che il rimborso del capitale può cominciare non prima di due anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA