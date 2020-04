Garanzia sui finanziamenti bancari/ Come fare per ottenerla fino a 25000 euro

Pubblicità

Da ieri, venerdì 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25mila euro. Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile ci si aspetta la prima ondata di richieste, secondo quanto riferisce anche Il Sole 24 Ore. In base al decreto liquidità emanato dal governo Conte, per i cosiddetti “mini prestiti” la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione del Fondo.

Il primo passo tuttavia è ottenere il prestito dalle banche, che non sono vincolate a concederlo e che possono comunque effettuare la loro istruttoria. Il prestito può arrivare a 25mila euro ma sempre entro il limite del 25% dei ricavi. Vediamo dunque cosa si deve fare per la compilazione del modulo necessaria per ottenere la garanzia sui finanziamenti.

Il modulo per fare domanda, con la richiesta della garanzia statale, è scaricabile dal sito www.fondidigaranzia.it. Deve essere compilato e inviato alla banca attraverso una semplice e-mail con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. Per accedere a questo finanziamento non è necessario essere correntisti della banca o aprire un conto corrente ad hoc presso l’istituto al quale ci si rivolge.

GARANZIA SUI FINANZIAMENTI BANCARI: LE VOCI PREVISTE

Nella compilazione, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa o della persona fisica beneficiaria, andrà specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici.

Bisognerà accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti); andranno dettagliati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi. La garanzia sui finanziamenti bancari, come visto, si applica a prestiti fino a 25mila euro, comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario.

Il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere dunque solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro. Nel modulo andranno riportati i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo.

GARANZIA SUI FINANZIAMENTI BANCARI: FINALITÀ, EROGAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Si deve anche compilare la voce relativa al codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Coronavirus, elencando le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto (ad esempio acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità).

Bisogna poi dare l’assenso a controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari ed è disciplinato il caso di revoche totali o parziali delle agevolazioni. Per indebita fruizione si richiamano le sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento.

La banca provvederà quindi a inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica. A quel punto la banca potrà procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo. In teoria l’erogazione dovrebbe essere immediata, ma lo scopriremo prossimamente.



