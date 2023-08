Decreto Omnibus oggi in CdM/ Bozza cosa contiene: taxi, Ponte sullo Stretto, caro-voli, stop isolamento Covid

CDM OGGI: SUL TAVOLO IL DECRETO “OMNIBUS”, L’ULTIMO PRIMA DELLA PAUSA

Nel pomeriggio si riunirà a Palazzo Chigi l’ultimo CdM prima della pausa estiva, di fatto anche uno degli ultimi prima della messa a terra della Manovra di Bilancio tutta da costruire tra fine agosto e il mese di settembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi per il Governo Meloni il Decreto “Omnibus” con vari argomenti, anche molto diversi tra loro, racchiusi nei 34 articoli presenti nell’ultima bozza diffusa nelle scorse ore.

Dagli interventi sui taxi al caro voli, dagli stipendi per i manager del Ponte sullo Stretto di Messina-Reggio fino alle norme su asset e investimenti, non dimenticando gli interventi sul tema incendi, intercettazioni, fondi per turismo e Comuni e infine lo stop all’isolamento da Covid-19. Un Decreto ricco di novità insomma per il Governo che si appresta in CdM all’approvazione di una lunga lista di interventi da attuare prima della pausa estiva.

COSA CONTIENE LA BOZZA DEL DECRETO OMNIBUS: TUTTI GLI INTERVENTI

Qui di seguito riportiamo dunque tutte le anticipazioni finora emerse degli articoli presenti nel Decreto Omnibus oggi in discussione nel CdM del pomeriggio (manca ancora l’orario ufficiale della convocazione, ndr): da sottolineare, il decreto legge è ancora in via di definizione e non sono da escludere modifiche/stralci/aggiunte in fase di discussione all’interno della riunione numero 47 del Governo targato Giorgia Meloni.

Licenze taxi e discoteche

Sul tavolo del Governo in CdM l’aumento del 20% delle licenze per i tassisti nei capoluoghi di Regione, città metropolitane e comuni con aeroporti internazionali: si tratta di un maxi concorso internazionale che prevede l’uso di veicoli non inquinanti. I Comuni potranno poi rilasciare a titolo gratuito o a pagamento, licenze di taxi aggiuntive temporanee per non più di 12 mesi, prorogabili sino a un massimo di 24 mesi (ma solo a favore di soggetti già titolari di licenze). Sul fronte taxi era intervenuto anche Palazzo Chigi direttamente negli scorsi giorni, sottolineando come il Governo «affronterà il problema del servizio Taxi con una soluzione improntata all’efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino, all’equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato». Da valutare se verrà inserito nel Decreto Omnibus anche la possibilità di rendere gratuiti i servizi taxi fuori dalle discoteche, su proposta del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Caro-voli e Alitalia

Il Governo vuole provare a frenare i rincari dei prezzi dei biglietti aerei con lo stop agli algoritmi che alzano i costi per le rotte nazionali di collegamento con le isole «se durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità e se il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori è del 200% superiore alla tariffa media del volo», si legge nella bozza. Prevista poi la proroga al 31 ottobre della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della vecchia Alitalia (oggi Ita Airways).

Ponte sullo Stretto

Un articolo del Decreto Omnibus in CdM prevede che la società di realizzazione del Ponte sullo Stretto non avrà applicato il tetto di 240 mila euro dei compensi massimi per amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti, previsto per legge. Il tema – ha spiegato l’ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci – è voluto per «reclutare i migliori tecnici sul mercato per costruire la maxi-opera e non per alzare i compensi del cda». La norma è sotto pesante contestazione da parte di Pd e M5s che accusa il Governo di “togliere soldi ai poveri” eliminando il RdC e “regalarli ai ricchi” sull’opera del Ponte.

Investimenti all’estero

Nella bozza si legge che il Governo potrà dichiarare «il preminente interesse strategico nazionale e nominare un commissario straordinario responsabile della loro realizzazione». Si cerca in questo modo di accelerare l’arrivo in Italia di progetti da almeno 1 miliardo di euro.

Incendi, pene più severe per piromani

Sempre nel Decreto Omnibus inserita norma per inasprire le pene contro i piromani che appiccano incendi: «6 anni la pena minima per chi causa un incendio in boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui»; se l’incendio è di natura colposa, la pena minima passa da 1 a 2 anni di reclusione.

Covid, stop isolamento

Con il Decreto Omnibus non verrà rinnovato l’ultima grande regola dell’emergenza Covid: decade dunque l’obbligo di isolamento per chi è positivo al Covid-19. Intanto il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni la circolare per le vaccinazioni in autunno: non è previsto un ritorno all’obbligo di vaccinazione, si punta la protezione per anziani e soggetti fragili. Saranno utilizzati i vaccini aggiornati contro la variante attualmente più diffusa, la Xbb.

Intercettazioni

Da ultimo, il Decreto in CdM vedrà ampliare la fattispecie di reato per cui è possibile ricorrere allo strumento delle intercettazioni: si tratta di reati gravi, tra cui quelli aggravati dal metodo mafioso, finalità di terrorismo, sequestro per estorsione e traffico di rifiuti.











