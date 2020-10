Decreto Ristoro “a ore in Cdm”/ Indennizzi a 350mila imprese: Cig per 18 settimane

È atteso a ore in Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Ristoro annunciato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la presentazione dell’ultimo Dpcm anti-Covid: «I sussidi in arrivo sono tutti aggiuntivi e non sostitutivi di quelli già erogati. Il sostegno economico sarà immediato, arriverà nel mese di ottobre, già da martedì il decreto sarà in gazzetta ufficiale», sottolineava il Premier in conferenza stampa. Dopo i lavori dei tavoli tecnici al Mise e al Mef, i Ministri Patuanelli e Gualtieri si apprestano a presentare la proposta di legge in CdM per poter licenziare entro la giornata di domani il nuovo decreto da lanciare in Gazzetta Ufficiale. Le categorie economiche e produttive, oltre che i sindacati, pressano il Governo dopo le chiusure strettissime applicate dalla giornata di oggi: e così ieri il Ministro dell’Economia in tv prometteva indennizzi per tutte le aziende coinvolte già entro metà novembre, per l’esattezza il giorno 11 «si tratta di 300-350 mila aziende, e la quota sarà superiore a quella dell’altra volta». La conferma arriva oggi dal suo vice Antonio Misiani che a Rtl 102.5 spiega «Vogliamo dare il contributo in automatico, senza bisogno di fare domanda a tutte le imprese che l’hanno già avuto. Stiamo pensando di ampliare la platea, sforando il limite di 5 milioni di fatturato, quindi anche anche alle imprese maggiori, e a contributi più rilevanti per le imprese e le attività dei settori completamente bloccati. Ci sarà una differenziazione tra chi terrà aperto fino alle 18 e chi sarà bloccato h24».

ANTICIPAZIONI SUL DL RISTORO

In primis, il Governo valuta nel prossimo Decreto “Ristori” di finanziare le imprese che dovranno chiudere completamente con fondi perduti maggiori rispetto a quelle che dovranno chiudere alle 18 per via del Dpcm: «Sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono solo una parte delle misure – ha aggiunto Gualtieri al Tg1 ieri sera – Poi avremo per tre mesi il credito di imposta sugli affitti, l’eliminazione della rata Imu e poi naturalmente la cig per i lavoratori e l’indennità di 1000 euro per i collaboratori». Proprio sulla Cig, stamane a Inblu Radio la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha anticipato come nel prossimo decreto il Governo stia lavorando a prorogare la cassa integrazione Covid per altri 18 settimane. Come già anticipato ieri da Conte, la Ministra M5s ribadisce che nel dl «ci saranno gli indennizzi anche per i lavoratori stagionali che hanno avuto dalla crisi un impatto negativo, quelli del turismo e dello spettacolo», mentre verrà rifinanziato per un altro mese il Reddito di Emergenza. Fronte complicato invece per il blocco dei licenziamenti che già nella prossima Manovra verrà esteso solo per alcune aziende (e in determinati casi): «ne stiamo parlando, c’è stato un aumento dei contagi, alcune attività non stanno riaprendo e altre vedono parziali chiusure. Dobbiamo tutelare i lavoratori e le imprese con interventi che tendono a salvaguardare le attività produttive e soprattutto le famiglie», conclude la Catalfo. Al Corriere della Sera la viceministra dell’Economia Laura Castelli conferma poi come i ristori arriveranno subito e in bonifico direttamente dall’Agenzia delle Entrate, «ci sarà un contributo a fondo perduto per le aziende che devono chiudere, comprese quelle dello sport, e poi un nuovo credito d’imposta per gli affitti, che potrà essere ceduto al proprietario o usato in compensazione. Sempre alle aziende colpite cancelliamo anche la rata Imu di dicembre».



© RIPRODUZIONE RISERVATA