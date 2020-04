Deep State, cos’è e cosa c’entra col coronavirus/ “Ha portato arma biologica a Wuhan”

Pubblicità

Tra le teorie complottiste più curiose c’è quella che attribuisce al “Deep State” le responsabilità della pandemia di coronavirus. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? La traduzione letterale “Stato profondo” non rende bene l’idea di ciò che rappresenta questa espressione. Ci si riferisce a potenti entità, intese come personaggi, società e finanza di alto livello, che riuscirebbero non solo a condizionare le decisioni del governo, ma addirittura a manovrarlo. Enti pubblici o società private che agiscono fuori dal controllo normativo o governativo. Ecco, potremmo pensare a lobby potentissime in grado di condizionare la manovra governativa statunitense.

Questo tipo di narrativa è stata usata, ad esempio, per attaccare il consulente Usa per l’emergenza Covid-19 Anthony Fauci, accusato di voler destabilizzare gli Stati Uniti con il lockdown. Tale “Deep State” sarebbe stato creato da Bill Gates, ex capo di Microsoft e il magnate George Soros. Inoltre, avrebbe sede a Londra. Lo stesso presidente americano Donald Trump ha usato spesso l’espressione “Deep State” per indicare un non meglio precisato gruppo segreto che si nasconderebbe all’interno dell’Amministrazione Usa e prenderebbe decisioni importanti alle spalle dei presidenti.

Pubblicità

“DEEP STATE HA PORTATO ARMA BIOLOGICA A WUHAN”

Ma dello spettro del “Deep State” ha recentemente parlato David Rohde, due volte vincitore del premio Pulitzer, il quale si è interrogato sulla sua reale esistenza nel libro “In Deep”. Per Donald Trump è il perfetto capro espiatorio, perché potrebbe essere anche intesa come quella forma di “resistenza” che si oppone alle sue politiche. Lo scontro tra Deep State e Trump potrebbe dunque portare ad una lotta di potere negli Stati Uniti. Rhode pensa ad esempio al Dipartimento di Giustizia, Fbi e alti funzionari dei servizi segreti. Di “Deep State” in relazione al coronavirus ha parlato il dottor Shiva Ayyadurai, finendo nel gruppo di coloro che avanzano teorie complottiste. Lui però nel gruppo ha incluso anche Zuckerberg, fondatore di Facebook, e Hillary Clinton. Tutte queste persone starebbero «promuovendo la paura del coronavirus. Stanno spaventando le persone». Grave anche l’accusa secondo cui sarebbe stato il Deep State a creare il coronavirus negli Stati Uniti e poi a portarlo a Wuhan, dove tutto è cominciato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA