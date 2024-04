Def oggi in CdM/ Previsioni economiche 2024: crescita Pil 1%, deficit 4,3%. Governo: “No Manovra correttiva”

OGGI IL VIA LIBERA DEL DEF IN CDM: ORARI E ANTICIPAZIONI SULLE PREVISIONI ECONOMICHE

Nel 76esimo CdM del Governo Meloni – convocato questa mattina alle ore 11.15 a Palazzo Chigi – è atteso il via libera al Def 2024 (Documento di Economia e Finanza), di fatto il primo tassello utile alla composizione della prossima Manovra di Bilancio. In un corposo ordine del giorno (disponibile qui, ndr), il Consiglio dei Ministri si appresta a valutare il testo del Def messo a punto dal Ministero dell’Economia con tutte le previsioni economiche dell’anno: secondo le prime anticipazioni date dallo stesso Ministro Giorgetti, il testo del Def rispetterà quanto fissato negli obiettivi della Nadef presentata in autunno ma potrebbe essere anche “rivoluzionato” tra qualche mese dopo le Elezioni Europee quando si stabilità la nuova maggioranza in Europa (con relativi potenziali cambiamenti sulle regole di bilancio Ue).

La versione “light” del Documento di Economia e Finanza attende in sostanza il via libera del nuovo Patto di Stabilità con il “restyling” atteso dalla prossima Commissione Ue: «risponde alla situazione di cambiamento delle regole europee non ci sono ancora le istruzioni della nuova governance, quando ci saranno – abbiamo deciso a livello europeo intorno all’estate – faremo il piano strutturale come richiesto da queste nuove regolamentazioni che abbiamo assunto», ha spiegato il Ministro dell’Economia al “Sole 24 ore” alla vigilia del Def. Dopo il via libera in CdM è alquanto probabile che i risultati e le stime delle previsioni economiche dell’anno vengano commentati e presentati dallo stesso Governo in conferenza stampa: qui sotto la diretta video streaming da Palazzo Chigi, con gli orari della conferenza stampa che dipenderanno direttamente dalla durata del Consiglio dei Ministri.

DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA: NIENTE MANOVRA CORRETTIVA, COSA HA DETTO GIORGETTI

«Vogliamo rispettare gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione credibilità. Se c’è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea»: per il Ministro Giorgetti il Def in vista della prossima Legge di Bilancio non sarà una “Manovra correttiva” in quanto le stime già anticipate nei mesi scorsi saranno sostanzialmente confermate, tanto per la crescita del Pil quanto per il rapporto col deficit. Il tutto nonostante le forti difficoltà economiche legate alla pesante eredità del Superbonus, sul quale il Governo ha più volte fatto intendere che non confermerà per nessun motivo al mondo.

La bozza circolata nelle scorse ore dall’ANSA e dal “Sole 24 ore” conferma le cifre stimate dall’ultima Nadef, a cominciare dalla crescita del Pil per il 2024 attorno all’1%, mentre per il 2025 il rialzo andrà all’1,2% (contro l’1,4% della scorsa Nota di Aggiornamento al Def), 1,1% per il 2026. Sul rapporto deficit/Pil invece il 2024 vedrà confermato il 4,3% mentre sul 2025 si dovrebbe alzare al 3,7%: tutto andrà poi ricapito qualora dovessero essere prorogati il taglio del cuneo fiscale o anche l’Irpef a tre aliquote. Se si aggiungo poi le missioni internazionali (pro-Ucraina) e le misure della riforma fiscale, il totale è di circa 20 miliardi da trovare per il prossimo anno con adeguate coperture.

Il debito pubblico rimarrebbe al 138% con le ripercussioni messe in atto dal Superbonus 110% che ancora vanno ben valutate: l’ultimo decreto del Governo ha rivisto l’intero pacchetto fermando la spesa pubblica e provando a tenere sotto controllo le ultime “rimanenze” della misura adottata dai Governi Conte e Draghi. Come ha spiegato ancora il Ministro dell’Economia parlando del Def all’ultima audizione alle Commissioni Bilancio riunite del Parlamento, essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e crescita introdotta – a seguito del Covid e prorogata per via della crisi energetica – «in base all’indebitamento netto registrato dall’Italia lo scorso anno (7,2 per cento del pil secondo le prime stime Istat) è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi». Il Governo non esclude la valutazione di eventuali ulteriori aggiustamenti per gli assetti contabili e fiscali interni, così come il dialogo con Bruxelles nella prossima maggioranza Ue per capire come approcciare il nuovo Patto di Stabilità.

