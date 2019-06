Deianira Marzano Vs Angela Nasti/ “Alessio Campoli? Tutto finto, si vede con l’ex”

Sono giorni ormai che si vocifera della rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Il fatto che la coppia di Uomini e Donne non sia insieme in queste settimane e non posti scatti o video ha allarmato molti. A peggiorare la situazione nelle ultime ore è la segnalazione di Deianira Marzano. L’influencer, attraverso una serie di story su Instagram, ha ammesso di aver ricevuto segnalazioni sull’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta. Ecco le sue parole. “Ieri sera mi è arrivato un messaggio in anonimo. – inizia Denianira – Questa persona frequenta il centro estetico dove Angela Nasti va a farsi le mani e dice che lei lo ha detto che non era interessata ad Alessio e a nessuno dei due. Quindi ha detto che l’avrebbe scelto e poi mollato come ha fatto. Tra l’altro altre voci dicono che lei è ancora legata al suo ex.”

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati?

Parole pesanti quelle di Deianira Marzano su Angela Nasti che avrebbe dunque imbrogliato la redazione di Uomini e Donne. Intanto i sospetti sulla fine della storia con Alessio Campoli continuano. Il web teme che la storia delle nuova coppia di Uomini e Donne sia realmente giunta al termine ma la Nasti, sul web, ha risposto ai sospetti. “Si è creato un putiferio con queste storie, quando poi non penso di aver detto nulla di strano. – ha scritto Angela, per poi aggiungere – Ho semplicemente risposto ad alcune persone che mi scrivono in direct chiedendomi perché non facevo più storie in cui parlavo. Tutto qui”. Eppure alcuni like di Alessio a frasi non proprio positive sembrano svelare una situazione ben differente da così.

