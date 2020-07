Deianira Marzano Vs Antonella Elia e Pietro/ “Temptation Island? Si usano a vicenda!”

Arrivano le prime critiche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia ha deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, mettendo alla prova il loro amore, ma c’è già chi li accusa di aver messo su un teatrino solo per far parlare di se. In particolare, Deianira Marzano ha lanciato la sua accusa all’indirizzo della coppia. Su Instagram ha infatti dichiarato: “Lei (Antonella Elia, ndr) sa benissimo che il compagno è così… – ha asserito la Marzano – Solamente che a lei sta bene e si usano a vicenda perchè se non fosse per il compagno non avrebbe fatto questo tour de force partecipando a così tante trasmissioni in cui avrà avuto il gettone di presenza…”

Deianira Marzano lancia il sospetto su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Le accuse di Deianira Marzano nei confronti di Antonella Elia e Pietro Delle Piane nascono dunque da quanto accaduto al Grande Fratello Vip, col presunto tradimento di Pietro con Fiore Argento. Una situazione poi facilmente accantonata dalla Elia, che ha comunque deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Decisione nata, secondo Deianira, dunque solo per ottenere ulteriore visibilità. In effetti sembra che di problemi per la coppia in Sardegna nasceranno sin da subito. Come svelato da un breve video anticipativo, Antonella riceverà in poche ore un filmato che la lascerà senza parole. Cosa ha combinato Pietro, che si è detto così geloso e attaccato alla sua compagna? Non ci resta che attendere la puntata di domani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA