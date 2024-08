DEL PIERO, VIDEO-MESSAGGIO PER IL CALCIATORE INVESTITO A TARANTO

Del Piero, video per il giovane calciatore pugliese in coma dopo essere stato investito tre giorni fa in provincia di Taranto. C’è anche l’appello, che sta spopolando sui social, dell’ex capitano della Juventus e icona della nazionale italiana di calcio per incoraggiare idealmente Mirko Distante, il 16enne in forza all’Asd Sava, piccola società pugliese, che è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa a causa del trauma cranico patito a seguito dell’incidente: il ragazzo, infatti, stava attraversando sulle strisce pedonali di una strada di Sava, centro di circa 15mila abitanti nell’entroterra salentino, quando è stato investito da un’auto nei pressi dello stadio comunale cittadino, al termine dell’allenamento.

Da qui l’interessamento di Alessandro Del Piero e altre personalità dello sport locale, oltre amici e conoscenti, per fare forza a distanza a Mirko e alla sua famiglia. Trasportato d’urgenza nell’ospedale ‘Santissima Annunziata’ di Taranto a seguito dell’incidente (dopo essere stato comunque soccorso dal conducente dell’Audi che si è fermato immediatamente), Mirko era stato dichiarato in prognosi riservata dopo la delicata operazione e pare che le sue condizioni restano gravi pur avendo comunque fatto registrare dei miglioramenti nelle ultime ore. “Forza Mirko, non smettere di lottare!”: questo il video-appello di Alessandro Del Piero per il calciatore in erba a cui augura di stare quanto prima meglio.

MIRKO DISTANTE, IN COMA DOPO L’INTERVENTO: STA MIGLIORANDO E…

“So che non è un momento facile per te, ma mi hanno detto che sei un lottatore e che hai tanta grinta e forza di volontà” aveva continuato Alex Del Piero e nel giro di breve tempo le parole dello storico numero dieci bianconero nel breve video ripreso da diverse testate di stampa. Poi, a conclusione del suo messaggio, Del Piero rinnova il suo auspicio perché Mirko possa rimettersi “presto e in forma”, ricordandogli che da adesso ha un tifoso speciale in più. “Spero un giorno di poterti conoscere di persona e ti mando un abbraccio grande grande e a presto!” il saluto dell’ex Pinturicchio a cui, peraltro, ha fatto seguito un profluvio di messaggi di solidarietà per il calciatore dell’Asd Sava.

Il video-messaggio di Alessandro Del Piero è arrivato grazie all’iniziativa di Remo De Santis, presidente del ‘Juventus Club’ di Sava che aveva preso contatto con la storia bandiera di Madama e invitando anche a far girare il video in favore del ragazzo. Intanto, come riporta il ‘Corriere della Sera’ e altri media locali, pare che le condizioni del 16enne siano in miglioramento e presto potrebbe finalmente uscire dalla sedazione indotta dai farmaci e, chissà, riuscire a vedere presto la breve clip che Del Piero ha registrato appositamente per lui. Ricordiamo che, a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso 27 agosto e il suo ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale tarantino, anche il parroco della Sacra Famiglia, don Martino Gioia, si era subito attivato preannunciando una veglia di preghiera per Mirko.