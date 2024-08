Ennesima (a dir poco) folle notte in quel di Viareggio dove è andata in scena un’altra rapina culminata con una folle fuga ed un inseguimento tra le vie del centro che hanno causato l’investimento di un uomo e del figlio di appena un anno e mezzo che si sono – loro malgrado – trovati sulla strada dei rapinatori. La scena si è svolta quasi interamente nei pressi della Passeggiata e si tratta dell’ennesimo evento simile che interessa la sempre più pericolosa Viareggio dove nei giorni scorsi un uomo di 64 anni è stato aggredito e brutalmente picchiato da un gruppetto di malviventi con il solo scopo di sottrargli uno zaino: l’uomo – identificato solo come Massimo B – è originario di Arezzo e attualmente si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Manuela Olivieri, chi è la moglie di Pietro Mennea/ "Venivamo da mondi diversi. La prima volta che lo vidi.."

Soffermandoci ancora un attimo sulla rapina dei giorni scorsi, è scattata immediatamente la caccia ai malviventi per tutta Viareggio grazie ad un identikit fornito da un amico della vittima, anche lui aggredito ma in condizioni decisamente migliori; mentre stupisce soprattutto il fatto che il furto abbia fatto guadagnare ai rapinatori solamente uno zaino con i teli mare dell’uomo, alcune cianfrusaglie e pochissimi spiccioli.

IMMAGINI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024/ Foto, disegni a gif da inviare oggi, giovedì 15 agosto

Viareggio: investiti un uomo e suo figlio di un anno e mezzo dopo la rapina alla Passeggiata e la fuga per le vie del centro

Tornando al presente: quanto accaduto nella scorsa notte a Viareggio ha (a dir poco) dell’incredibile, con due rapinatori che poco prima dell’una di notte hanno derubato l’incasso di un ristorante della Passeggiata pedinando – secondo quanto riferisce Repubblica – la titolare dopo la chiusura del locale. La donna però si sarebbe lanciata all’inseguimento dei rapinatori in una vera e propria folle fuga che ha attraversato diverse vie in contromano ed è culminata in una piccola stradina residenziale senza vie di uscita.

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi, 15 agosto 2024/ I numeri delle ore 13:00

Qui – sempre secondo le prime ricostruzioni dovute anche ai tanti residenti che hanno assistito alla scena dai balconi delle loro abitazioni – i rapinatori avrebbero fatto inversione di marcia sbattendo diverse volte contro le auto parcheggiate finendo per investire un uomo e suo figlio di un anno e mezzo che stavano passeggiando per la stradina centrale di Viareggio. L’uomo è riuscito prontamente a mettere in salvo il piccolo, procurandosi solamente alcuni ematomi; mentre i due rapinatori sfruttando il caos che hanno generato sono riuscito ad allontanarsi dalla zona abbandonando il loro veicolo.