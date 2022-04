Delfina Delettrez Fendi, ex moglie Claudio Santamaria/ “Mi piace il gioiello che…”

Chi è Delfina Delettrez Fendi, ex moglie di Claudio Santamaria

Prima della relazione con Francesca Barra, Claudio Santamaria era legato a un’altra donna, Delfina Delettrez Fendi. Il cognome dell’ex moglie dell’attore vi dirà sicuramente qualcosa, visto che si tratta dell’erede di uno dei più grandi marchi del made in Italy, proprio la maison Fendi. Oggi è una talentuosa designer, fondatrice e mente artistica del suo omonimo brand con sede in Via Monserrato a Roma, nominata come nuovo direttore creativo per la gioielleria.

The Zen Circus/ Con loro sul palcoscenico anche Claudio Santamaria?

Oggi è felicemente innamorata accanto a Nico Vascellari, art & music performer della scuola creativa dell’artista serba Marina Abramovic. Ed hanno messo al mondo due gemelli. Durante un’intervista la designer ha dichiarato: “Nel futuro prossimo, mi vedo alla guida maldestra di un ingombrante passeggino gemellare. In un futuro più lontano, consapevole che la sola e unica verità non è altro se non l’amore, da nutrire e difendere.”

Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori, è nata Atena/ "Siamo felicissimi"

Delfina Delettrez Fendi, genitori e carriera

Delfina Delettrez è la figlia di Silvia Venturini Fendi e del famoso gemmologo, Bernard Delettrez. Sofisticata ed eclettica, Delfina Delettrez Fendi è ciò che traspare dai suoi gioielli, vere e proprie opere d’arte a cui non manca la dimensione intima e simbolica, quella in cui più si annida la cifra stilistica della designer classe 1987. Non è infatti un caso se dal 2009 il suo anello Kiss a Frog e il suo braccialetto Original Sin sono entrati a far parte della collezione di gioielli permanente del Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi. Il suo ufficiale debutto nel mondo del design del gioiello risale però al 2007, quando Delfina ha appena 20 anni ma già vanta alle spalle una formazione accademica di rilievo sulla storia del costume in quel di Parigi, non casualmente negli uffici di Chanel: “Mi piace il gioiello che rompe gli schemi, che crea in chi lo osserva un senso di disorientamento e che magari sia motivo di conversazione ad una cena formale“, dichiarava la Delettrez Fendi nel 2013 a Grazia.

LEGGI ANCHE:

Claudio Santamaria/ La moglie Francesca Barra vicina al parto, lui: "Credevo che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA