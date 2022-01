Delia Duran al Grande Fratello Vip ‘da single’/ Alessandro Basciano ci prova? Soleil…

Delia Duran si prepara a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ‘da single’. È stato proprio Alfonso Signorini a sottolineare che la nuova concorrente inizierà questa sua avventura non da donna sposata ma da donna che vuole comprendere cos’è accaduto tra suo marito Alex Belli e Soleil Sorge per comprendere quali sono ad oggi i suoi sentimenti.

C’è chi crede che sia davvero così, chi invece è convinto che sia tutto un ‘teatrino’ messo in piedi di comune accordo dalla coppia per far parlare ancora di se, fatto sta che Delia scombussolerà non poco gli animi nella Casa di Cinecittà. E non solo quelli di Soleil Sorge. Entrando ‘da single’, Delia potrebbe attirare le attenzioni di uno o più uomini nella Casa e uno di questi potrebbe essere Alessandro Basciano.

Delia Duran si intrometterà tra Alessandro Basciano e Sophie? Intanto Soleil…

Alessandro Basciano sta vivendo un flirt con Sophie Codegoni ma le cose tra i due continuano a vivere dei momenti molto altalenanti. Gli scontri sono all’ordine del giorno e questo mette a serio rischio questo rapporto appena nato, che potrebbe essere ulteriormente messo in pericolo proprio da Delia Duran e dal suo fascino. Intanto Signorini, nel corso del daytime andato in onda oggi e che anticipa la diretta di questa sera, ha dato a Soleil Sorge un indizio che è stato immediatamente compreso dalla influencer. “Ho capito tutto!”, ha infatti dichiarato, facendo intendere di essere ormai consapevole che questa sera Delia farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Come la affronterà la gieffina ormai veterana?

