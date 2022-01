Delia Duran “Alex Belli, ho sofferto cazz*, e tu te ne freghi?”/ “Prendo una pausa”, Alex “Attenta”

Delia Duran furiosa al Grande Fratello Vip. È ancora una volta suo marito Alex Belli il motivo della sua ira e come sempre in collegamento al suo rapporto con Soleil Sorge. Delia, in collegamento dalla stanza d’albergo in cui sta trascorrendo la quarantena per entrare nella Casa venerdì, lancia a Signorini lo scoop dopo aver visto l’ennesimo messaggio di Alex per Soleil: “Io mi sono presa una pausa con Alex. Ho deciso di avere il mio spazio perché continuavamo a litigare, siamo arrivati anche a dirci cose brutte…”, annuncia. Poi precisa: “Non sono single ma mi sono presa una pausa. Lui se vuole riconquistarmi deve farlo da zero. Lui continua imperterrito a nominare Soleil, a pensare a lei e questo mi dà fastidio. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto si interessa soltanto a scrivere dei tweet…”

L’annuncio diventa poi una vera e propria lite a distanza con Alex, che è in studio. È a lui che dice: “Io sono stata tre mesi a soffrire, cazz*, e tu non te ne freghi? Non gliene frega niente! Quindi fatti un esame di coscienza: vai per la tua strada che io vado per la mia!” Belli, dal canto suo, replica: “Noi abbiamo degli alti e bassi, effettivamente abbiamo discusso tanto ma ogni cosa che scrivo non è per celebrare Soleil!” Si becca però i fischi del pubblico in studio.

