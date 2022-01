Delia Duran, coming out al GF Vip: “Mi piacciono anche le donne”/ “Scop*ta a 4 con…”

La Casa del Grande Fratello Vip ha subito uno scossone da quando ha fatto il suo ingresso Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha fatto il suo ingresso per chiarire cos’è accaduto tra lui e Soleil Sorge ma le cose stanno prendendo una piega inaspettata. Mentre Alex sembra volersi allontanare dalla scena per un po’, in Casa Delia è sempre più vicina a Soleil ed è proprio a lei che, nelle ultime ore, ha fatto rivelazioni molto intime e personali su se stessa e sul rapporto col marito. In particolare, Delia ha non solo confermato di aver un rapporto molto ‘aperto’ con Alex, ma anche di essere bisessuale.

“Io gli ho confessato tutto quello che ho fatto con le mie amiche, – ha raccontato la Duran a Soleil dopo la puntata di ieri, aggiungendo che – lui ha detto che sono proprio la donna che vuole avere, è scappato dalle sue ex perché erano sempre gelose che lui prendesse una modella per lo studio per delle foto anche nude a me non mi da fastidio perché è il suo lavoro.”

Delia Duran fa coming out: “Mi piacciono anche le donne”

Delia Duran non si è fermata qui. A Soleil Sorge la moglie di Alex Belli ha quindi fatto il suo coming out, rivelando di una notte di passione trascorsa a quattro insieme a suo marito. “Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto la scop*ta a quattro con una sua amica perché io sono fatta così. – ha ammesso la modella venezuelana, rivelando infine che – Amo anche le donne, a me piacciono le donne e lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa.” Un argomento scottante di cui sicuramente Alfonso Signorini tratterà nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip.

