Delia Duran concorrente al Grande Fratello Vip?/ Scoop di Fredella: “È in isolamento”

Alfonso Signorini avrebbe deciso di accontentare il desiderio di Delia Duran di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma, questa volta, come concorrente. Dopo l’uscita di Alex Belli, proprio per seguire sua moglie, Delia starebbe per fare il suo ingresso in Casa e innescare nuove dinamiche su un triangolo che per ben tre mesi ha fatto discutere dentro e fuori dalle mura di Cinecittà.

A lanciare l’indiscrezione bomba è Francesco Fredella che, su Liberoquotidiano, scrive: “[…] secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo”.

Delia Duran nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Polemiche in arrivo…

Sarebbe dunque questo il motivo per il quale Alex Belli era ieri assente nello studio del Grande Fratello Vip ed è invece intervenuto in collegamento da casa sua. Delia Duran sarebbe pronta a fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip, un arrivo che potrebbe però sollevare un bel po’ di polemiche. Molti telespettatori hanno infatti tirato un respiro di sollievo quando Alex ha abbandonato la Casa, mettendo fine ad una dinamica ormai trita e ritrita. Stesse lamentele sono nate tra i concorrenti, ormai stufi di sentir parlare solo di Alex, Delia e Soleil. Le cose potrebbero invece cambiare nelle prossime settimane qualora venisse confermata la partecipazione di Delia come concorrente.

