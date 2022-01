Delia Duran “Confrontiamo i Wikipedia”, Soleil “Avrò 10 anni in meno”/ Ma online non esistono!

Il confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge non accenna a placarsi e durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 le due concorrenti si sono nuovamente confrontate soprattutto in merito all’aereo voltato sulle teste di tutti i concorrenti qualche giorno fa.

Soleil in questi giorni ha anche più volte parlato del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran ammettendo come tra loro, secondo lei, non ci sia del vero amore e questa sera ha ribadito il suo pensiero ammettendo ad Alfonso Signorini: “Credo che nel vero amore ci siano altri principi e ci sia un rispetto maggiore da entrambe le parti, lei è venuta facendo delle scenate mancando di rispetto a suo marito e al suo matrimonio”.

Sfida a colpi di Wikipedia tra Delia Duran e Soleil Sorge

Delia Duran sentendo le parole dell’influencer ha detto: “Tu lo sapevi che lui era impegnato e tu gli sei saltata addosso e gli hai dato un bacio, sei tu la prima che non porta rispetto alle donne e impara prima ad essere educata e portare rispetto alle donne, perché tutte qui dentro ti portano rispetto e tu sei l’unica che vuole sempre essere la vittima”. Per concludere la discussione Delia ha sentenziato “Io sono qui dentro come Delia Duran e non come la compagna di Alex Belli, vai a vedere il mio Wikipidia e poi ne parliamo”. Soleil Sorge, con il suo solito sarcasmo ha commentato: “Avrò almeno dieci anni in meno, figurati”.

La discussione tra Delia Duran e Soleil Sorge è continuata anche dopo la visione di un tweet incriminato di Alex Belli in cui ringraziava tutti i fan per l’aereo dedicato a lui e Soleil e l’influencer ha commentato: “Da che stavate tutti ad appoggiare e a criticare Delia adesso ribaltate tutto, cosa cambia da questo all’affetto che ci siamo dimostrati?” Delia Duran ha commentato il post di suo marito dicendo: “Si commenta da solo”.

