Delia Duran e il desiderio di maternità/ Come reagirà Alex Belli alla sua confessione?

Delia Duran ripercorre la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli la definisce un’esperienza pazzesca e dice a Jessica: “Sono stata per poco tempo nella casa ma sentire delle emozioni così, una dietro l’altra, è un esperimento unico e personale”. Essere costantemente sottoposti al parere degli altri, sia dei propri coinquilini che del pubblico, è una cosa che non capita tutti i giorni ed essere chiamati a risponderne senza potersi mai sottrarre è stata per lei una prova più che stimolante: “È un gioco meraviglioso”, assicura. Delia Duran si è sottoposta al giudizio del pubblico a casa e nel suo caso ha fatto gioco anche le dinamiche che si erano create tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Signorini in moro anche irruento ha fatto notare che Delia non sarebbe mai entrata nella casa se non ci fosse stata di mezzo Soleil Sorge e Alex Belli: “Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo”, le aveva detto.

Intanto, Prima dell’inizio del GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno dato vita ad una canzone in spagnolo che, nei prossimi mesi, potrebbe far discutere. Si intitola Me Vengaré ed è stata lanciata sul mercato il 14 settembre 2021, ma se ne parla soltanto nelle ultime ore. Alex Belli aveva rivelato: “Io e mia moglie abbiamo fatto un singolo. Tra l’altro è un progetto abbastanza ampio nel senso che progettiamo anche una serie su Netflix. Quindi c’è in lavoro una colonna sonora della serie in questione. Il video è ispirato un po’ al mondo di 007, ma anche al mondo di 50 Sfumature di grigio, quindi una roba un po’ caliente. Il titolo è Me Vengaré, perché io sono molto esterofilo, ho la Delia che è una venezuelana pazzesca. Questo è un pezzo in spagnolo con delle parti anche in inglese. Devo dire che sono soddisfatto, il brano è molto bello”.

Delia Duran viene chiamata in Mistery Room per un confronto con Alex, nonostante la loro relazione sia tormentata, la modella è innamorata dell’attore. Delia è in finale, ma una buona parte di pubblico non è d’accordo e avrebbe preferito altri concorrenti, ma lei sostiene di essersi guadagnata quel posto. Per Delia l’eliminazione di Manila è stato un duro colpo, alla fine della puntata si è chiusa nella sua stanza e ha cominciato a piangere. A notare il suo disagio è stata Lulù che è corsa a rincuorarla. In questo momento Delia non è sola perché anche con Jessica ha un buon rapporto, tanto da difenderla dalle parole di Barù. Lo chef ha attaccato verbalmente la Principessa perché il fatto che voglia ricucire il suo rapporto con Nathaly è solo falso buonismo. La Duran non è d’accordo il loro è stato un buon rapporto che Jessica vuole preservare. La Duran ha raccontato a Giucas qualcosa che riguarda la sua infanzia e suo padre, nonostante il passato burrascoso che ha avuto con il genitore, ancora ha voglia di vederlo. La Vip si rammarica di non aver conosciuto la nonna paterna per colpa del suo papà, l’avrebbe voluta incontrare perché le somiglia molto. Nonostante tutto la modella è vissuta in una famiglia numerosa e l’affetto non le è mai venuto a mancare: “La vita mi ha tolto, ma mi ha dato tanto”. Giucas le chiede se in futuro ha in progetto di avere un figlio. La modella è contenta di diventare madre e vorrebbe realizzare questo progetto con Alex.

In questi ultimi giorni i Vipponi stanno ripercorrendo la loro esperienza nella Casa, per la Duran è stata un’avventura pazzesca, ha provato molte emozioni, ha vissuto un’esperienza personale unica, anche lei è stupita di come sia stata capace di affrontare la situazione. Essere giudicata costantemente dagli altri senza mai sottrarsi ai confronti ha rappresentato per lei una prova stimolante. Se a Barù non interessa nulla del rapporto tra Jessica e Nathaly, la modella difende il suo pensiero, lo chef deve imparare ad ascoltare anche il parere degli altri e rispettarlo, anche se lui dice di disinteressarsi della questione, Delia lo rimprovera di aver abbandonato la conversazione senza ascoltare. Da quando la Duran è entrata nella Casa, il pubblico ha imparato ad apprezzarla, è uscita fuori una persona diversa con una bella personalità e in molti la vorrebbero vincitrice perché a differenza di altri si è sempre dimostrata trasparente senza mettere in atto nessuna congettura per arrivare in finale.



