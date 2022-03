Delia Duran vola in finale GF VIP 6: Alex Belli dedica la cover di Povero gabbiano?/ Prima finalista ma…

Grande fratello vip 6, Delia Duran in finale e Alex Belli…

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, e trapela intanto una serie di curiosità sui due protagonisti del triangolo della Casa condiviso con Soleil Sorge, che ha appassionato l’edizione 2022 del reality, ovvero Alex Belli e Soleil Sorge. Mentre la promessa sposa, Delia, concorre da prima finalista nel reality per la vittoria del montepremi stimato del valore di 100mila euro (la cui metà di 50mila euro sarà devoluta in beneficenza, ndr), Alex si dedica ai suoi progetti artistici made in “Factory” (il nome della Casa in cui risiede con Delia), tra gli altri un video che lo immortala mentre intona la cover della canzone più virale nel web del momento, Povero gabbiano di Gianni Celeste, al grido del ritornello sibillino: “Povero gabbiano… hai perduto la compagna!”.

Alex Belli, chimica artistica con Soleil Sorge/ Pace fatta dopo il GF VIP?

Un filmato, quello dell’attore, che fa ora incetta di like e commenti social, tra i più disparati su TikTok, e che a detta di molti internauti rimanderebbe alla chiusura del triangolo targato Grande fratello vip che l’attore ha subito da parte di Soleil Sorge alla 47esima diretta del reality, occasione in cui la nordamericana gli ha comunicato di voler chiudere ogni rapporto tra loro, anche di amicizia, sentendosi strumentalizzata da lui per visibilità e strategia di business. Tuttavia, Belli sembra aver poi riconquistato Soleil alla semifinale, regalandole una collana dal ciondolo stilizzato con il simbolo dell’equazione dell’amore, di Dirac. “Che carino, ti porterò sempre nel cuore!”, ha quindi abbracciato Alex, Soleil, prima di essere blindata dalla sicurezza, allontanata dal mondo esterno nonché privata di ogni mezzo di comunicazione, in vista del via a La pupa e il secchione (dov’è previsto il ruolo di terzo giudice per lei). Per i più nostalgici, tra i fan dei “Solex”, quindi, Alex sembra destinare proprio a Soleil la sua versione al piano di Povero gabbiano, che ora fa di lui un influente performer in rete. “Nei tuoi pensieri sempre Sole”, si legge tra i commenti social a caldo più aggreganti rilasciati sulla cover e destinati ad Alex.

Delia Duran prima della finale del GF Vip: "Grata alla vita"/ "Mi ha dato tanto..."

Questo, mentre Novella 2000 rende noto che Alex, con la promessa sposa Delia, abbia in realtà deciso di darsi alla musica ancor prima di fare ingresso nella Casa più spiata d’Italia , dopo ha stretto una spiccata “chimica artistica” con Soleil.

Alex Belli e il duo con Delia Duran in musica, prima del Grande fratello vip 2022

Nel dettaglio la coppia vip, Delia Duran e Alex Belli, ha rilasciato il singolo Me vengaré (Mi vendicherò, tradotto dallo spagnolo in italiano) sulle piattaforme musicali YouTube, Apple music e Spotify. Sui social, inoltre, è virale il video musicale dell’inedito spanglish dei “promessi sposi”, pubblicato il 14 settembre da Mondo Spettacolo su YouTube e che fa luce sul lato esterofilo di Alex Belli, un inguaribile amante delle culture straniere. Il testo del singolo, non a caso, è bilingue, ossia in parte composto in lingua spagnola e in parte in lingua inglese. Il singolo latin-pop, però, non sarebbe un progetto assestante, bensì farebbe da colonna sonora per un lavoro più ampio, ossia una serie tv in cantiere per “i promessi sposi”, il cui rilascio ufficiale sarebbe previsto su Netflix.

Gf vip, Stella vs. Mila su Belli: "Non mi accettava"/ Suarez attacca Soleil

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché il futuro, dal punto di vista professionale, possa rivelarsi “overbooking”, ossia ricco di impegni in agenda per i protagonisti del triangolo del Grande fratello vip 6 (intanto i bookmakers scommettono sul papabile vincitore finale del reality…).





© RIPRODUZIONE RISERVATA